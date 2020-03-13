أوكرانيا تغلق حدودها وتمنع دخول الأجانب لتفادى انتشار فيروس كورونا

أوكرانيا أعلنت غلق حدودها، ومنع دخول الأجانب لتفادى انتشار فيروس كورونا، حيث كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن قيام إسبانيا بإغلاق جميع المدارس والجامعات في البلاد اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس التاجى، حيث شهدت البلاد، ارتفاعًا بنسبة 80% فى الوفيات.تأتى هذه الخطوة في الوقت الذي تم فيه اختبار الملكة الإسبانية للكشف عن اصابتها بفيروس كورونا، بعد أن تم تشخيص إصابة وزيرة بالوزارة في الآونة الأخيرة بالمرض. وستغلق المراكز التعليمية في بعض المناطق مثل كاتالونيا وغاليسيا غدًا، وستغلق الباقية يوم الاثنين، وأغلقت المدارس في مدريد ولا ريوخا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تستمر عمليات الإغلاق لمدة أسبوعين، على الرغم من أن رؤساء الحكومات الإقليمية، حذروا بالفعل من إمكانية تمديدها. وتقول التقارير في البرتغال إن المدارس هناك ستغلق أيضًا من يوم الاثنين حتى نهاية الشهر، ووضعت إسبانيا 4 مدن تحت الحجر الصحي اليوم، وأعلنت تدابير لمعالجة الأثر الاقتصادى للوباء، الذى وصفه أصحاب الفنادق فى البلاد بأنه "تسونامى" يهدد بقاء أعمالهم.

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