إسبانيا تعلن حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، حيث خضعت ملكة ليتيزيا، زوجة الملك الإسباني فيليبي السادس، لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد تحية وزيرة المساواة إيرين مونتير، المصاب بفيروس كورونا.وكشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن قيام إسبانيا بإغلاق جميع المدارس والجامعات في البلاد اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل بسبب مخاوف من انتشار الفيروس التاجي حيث شهدت البلاد ارتفاعًا بنسبة 80 % في الوفيات. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تم فيه اختبار الملكة الإسبانية للكشف عن اصابتها بفيروس كورونا بعد أن تم تشخيص إصابة وزيرة بالوزارة في الآونة الأخيرة بالمرض. وستغلق المراكز التعليمية في بعض المناطق مثل كاتالونيا وغاليسيا غدًا وستغلق الباقية يوم الاثنين، وأغلقت المدارس في مدريد ولا ريوخا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تستمر عمليات الإغلاق لمدة أسبوعين، على الرغم من أن رؤساء الحكومات الإقليمية حذروا بالفعل من إمكانية تمديدها. وتقول التقارير في البرتغال إن المدارس هناك ستغلق أيضًا من يوم الاثنين حتى نهاية الشهر، ووضعت إسبانيا أربع مدن تحت الحجر الصحي اليوم وأعلنت تدابير لمعالجة الأثر الاقتصادي للوباء، الذي وصفه أصحاب الفنادق في البلاد بأنه "تسونامي" يهدد بقاء أعمالهم.

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