السودان يعلن اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا لرجل توفى السبت

الخرطوم ـ لايف ستايل السودان أعلنت اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا لرجل توفي أمس.أعلنت شركة مصر للطيران عن الغاء رحلاتها للخرطوم اعتبارا من اليوم - الجمعة- وحتى إشعار آخر ، نظرا لقرار هيئة الطيران المدنى السودانية إيقاف الرحلات بين مصر والسودان. وأهابت شركة مصر للطيران في بيان عملاءها الراغبين في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب الشركة. قد يهمك أيضاً :

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