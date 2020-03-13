اللجنة الأفريقية تحيي ذكرى سقوط ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيت اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة مع 21 أسرة من عائلات ضحايا رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة التي كان على متنها 157 راكباً، الثلاثاء الماضي، الذكرى السنوية الأولى لسقوط الطائرة الإثيوبية، بمشاركة مسؤولين دوليين وإقليميين تتقدمهم المديرة التنفيذية للجنة الأممية فيرا سونجوي.

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حضر الذكرى، التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بمقرها بأديس أبابا، عدد من أسر الضحايا من مختلف الدول؛ من بينها كندا والولايات المتحدة وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وإيطاليا وفرنسا.

ووضعت الأسر أكليلاً من الزهور وأناروا الشموع أمام النصب التذكاري، الذي يشمل على قائمة تضم أسماء 21 من الضحايا.

