شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أدوية كندية تزعم: لقاح فيروس كورونا سيكون جاهز خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت شركة طبية كندية، عن أن علاجًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد _١٩"، سيكون جاهزًا للاختبار على البشر في غضون أسابيع فقط.

ووفقا لتقرير جريدة "ديلى ستار" تم تطوير اللقاح المحتمل من قبل شركة Medicago، وهي شركة أدوية حيوية مقرها مدينة كيبيك، كندا، حيث قال رئيسها التنفيذي بروس كلارك إنه بمجرد الموافقة على الدواء، يمكنهم إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين جرعة في الشهر.

وقالت شركة ميديكاجو إنها تلقت التسلسل الجيني لفيروس كورونا قبل 20 يومًا وبدأت في تطوير علاج للمرض الشبيه بالإنفلونزا.

حتى الآن تم تأكيد ما يقرب من 135،000 حالة من COVID-19 في جميع أنحاء العالم، وتوفي ما يقرب من 4.983 مريض، وسيحتاج اللقاح إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قبل أن يتم تقديمه للمرضى.

الشركة الكندية ليس المختبر الأول الذي يدعي أنه وجد علاجًا، لكن بروس يقول إن تقنية شركته - الفعالة بالفعل في إنتاج لقاحات الأنفلونزا الموسمية - أكثر موثوقية وأسهل في التوسع من اللقاحات السابقة.

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وقال رئيس الشركة، إن فريقه تمكن من إنتاج لقاح بسرعة كبيرة لأنهم استخدموا النباتات لزراعة بروتينات اللقاح، بدلاً من بيض الدجاج، التي يتم استخدامها بشكل أكثر شيوعًا.

لو لكن لم تعمل شركة Medicago مع الفيروس الحي لإنشاء العلاج، ولكنها بدلاً من ذلك أدخلت التسلسل الجيني للفيروس، في بكتيريا التربة، ثم تم تناول هذا التسلسل من قبل النباتات ، والتي قال إنها بدأت في إنتاج البروتين الذي يمكن استخدامه كلقاح.

يجب أن يعمل اللقاح أيضًا حتى إذا بدأ الفيروس في التحور، كما يدعي رئيس الشركة، حيث يمكنهم تحديث عملية إنتاجهم باستخدام نباتات جديدة.

وقال: "هذا هو الفرق بيننا وبين الطرق القائمة على البيض، فقد نحن نذهب مباشرة إلى إنتاج اللقاح أو الجسم المضاد دون الحاجة إلى نشر الفيروس".

على الرغم من ذلك: لا يزال اللقاح بحاجة إلى التجارب السريرية الصارمة، ونأمل أن يتم اختباره على البشر في يوليو.

وتابع بروس: "بحلول شهر نوفمبر، نكون قد أكملنا المرحلة الثالثة في التجارب السريرية ما يسمح بإتاحة اللقاح على نطاق واسع للجمهور".