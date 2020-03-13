شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 5 أطعمة مضادة للفيروسات تحميك من كورونا.. منها العرقسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع عدم وجود علاج نهائي لفيروس كورونا الجديد انتشرت على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وصفات علاجية وخرافات ليس لها علاقة بالواقع، لذا بدلا من الذعر والسير وراء الخرافات، نقدم لك في هذا التقرير ابرز الأطعمة المضادة لفيروس كورونا وغيره من الفيروسات لبناء نظام مناعي قوي بالجسم يمكنه محاربة أي فيروس، وذلك بحسب موقع تايمز اوف انديا. Advertisements في حين أن ممارسات النظافة الأساسية مثل غسل اليدين أمر ضروري، فمن المهم أيضًا دعم جهازك المناعي للعمل بشكل صحيح، لذا يجب عليك تضمين بعض من أقوى المواد الغذائية المضادة للفيروسات في نظامك الغذائي لتعزيز نظام المناعة لديك وحماية جسمك من الأمراض المعدية.

5 أطعمة مضادة للفيروسات تحميك من كورونا.. منها العرقسوس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفو جراف.. 5 أطعمة مضادة للفيروسات تحميك من كورونا.. منها العرقسوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.