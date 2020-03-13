شكرا لقرائتكم خبر عن غسل الملابس عند درجة حرارة 30 درجة مئوية لن يقتل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفر الملابس والمناشف الظروف المثالية لبقاء الحشرات والجراثيم وتكاثرها والفيروسات أيضا .

ومع استمرار ارتفاع عدد الحالات المؤكدة من الفيروس التاجي في المملكة المتحدة ، كشف خبير فيروسات عن سبب ضرورة اتخاذ خطوات إضافية عندما يتعلق الأمر يملابسك للمساعدة في الحماية من الانتشار.

وفقا لتقرير جريدة "ميرور" البريطانية فإن قيام العديد منا بغسل 30 درجة بانتظام لم يقتل فيروس كورونا ، لأن هذه الدرجة قد لا تكون ساخنة بما يكفي لقتل البكتيريا التي قد تتشبث بملابسنا.

ويحذر ديان ديميتروف ، من أن الغسيل على درجة 30 درجة مئوية قد لا يقتل بشكل كافى الفيروسات، قائلاً: "معظم الفيروسات لن تبقى على قيد الحياة في درجات حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية ، لذلك يمكنك اختيار هذا الإعداد للتخلص من الجراثيم بشكل خاص ويتم غسلها بشكل أقل مثل مناشف الشاي والفراش ومناشف الحمام والقفازات والأوشحة.

وأضاف ان استخدم مجفف الغسالات يقضى بصورة كبيرة على الفيروسات بجانب تعريض الملابس للأشعة الشمس.

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وفى أحدث دراسات إشارت ان فيروس كورونا يستطيع الفيروس أن يعيش لفترة أطول بكثير مما كان يتصور سابقًا.

فوفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، وجدت دراسة أجرتها حكومة الولايات المتحدة وعلماء آخرون أن الفيروس يمكن أن يبقى في الهواء لمدة ٣ ساعات ويمكن أن يعيش في الأسطح لمدة تصل إلى ٣ أيام.

وأظهرت الاختبارات أن الفيروس يمكن أن يعيش على النحاس لمدة ٤ ساعات ، وعلى الكرتون لمدة يوم كامل ، وما يصل إلى 72 ساعة على البلاستيك والفولاذ.

ووجدت دراسة ألمانية أن المرضى المصابين يتخلصون من كميات كبيرة من الفيروس قبل ظهور الأعراض، وهذا يعني أنه عندما يظهر على الأشخاص أعراض بسيطة فقط ، مثل التعب أو السعال ، كان من السهل نقل الفيروس للآخرين.

وسجلت أحدث الإصابات في جميع أنحاء العالم ، أكثر من 128000 شخص وتوفي أكثر من 4700 شخص.