شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة إسبانيا تجرى فحوصات للكشف عن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت ملكة ليتيزيا، زوجة الملك الإسباني فيليبي السادس، لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد تحية وزيرة المساواة إيرين مونتير، المصاب بفيروس كورونا.



ملكة إسبانيا

وكشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن قيام إسبانيا بإغلاق جميع المدارس والجامعات في البلاد اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل بسبب مخاوف من انتشار الفيروس التاجي حيث شهدت البلاد ارتفاعًا بنسبة 80 % في الوفيات.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تم فيه اختبار الملكة الإسبانية للكشف عن اصابتها بفيروس كورونا بعد أن تم تشخيص إصابة وزيرة بالوزارة في الآونة الأخيرة بالمرض.



ملكة إسبانيا

وستغلق المراكز التعليمية في بعض المناطق مثل كاتالونيا وغاليسيا غدًا وستغلق الباقية يوم الاثنين، وأغلقت المدارس في مدريد ولا ريوخا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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ومن المقرر أن تستمر عمليات الإغلاق لمدة أسبوعين، على الرغم من أن رؤساء الحكومات الإقليمية حذروا بالفعل من إمكانية تمديدها.

وتقول التقارير في البرتغال إن المدارس هناك ستغلق أيضًا من يوم الاثنين حتى نهاية الشهر، ووضعت إسبانيا أربع مدن تحت الحجر الصحي اليوم وأعلنت تدابير لمعالجة الأثر الاقتصادي للوباء، الذي وصفه أصحاب الفنادق في البلاد بأنه "تسونامي" يهدد بقاء أعمالهم.



ملكة إسبانيا

وقال إدوارد سالينت كبير مسئولي الشرطة الإقليميين للصحفيين إنه تم وضع أربع بلدات حول قرية إجوالادا على بعد 49 كيلومترًا شمال برشلونة في حالة إقفال إلى أجل غير مسمى بعد تفشي كبير في المنطقة، وهذا هو أول تقييد من هذا النوع يُفرض في إسبانيا منذ بدء تفشي المرض.

في وقت سابق من اليوم، تم الكشف عن الملكة ليتيسيا، تصافحت مع وزيرة المساواة إيرين مونتيرو لدى وصولها إلى حدث حضرهما يوم الجمعة الماضي في مدريد، وتم تصوير الملكة والوزيرة وهما يمنحان بعضهما قبلة إسبانية تقليدية على الخد قبل أن تغادر الملكة الاسبانية الاجتماع.

يذكر أن يوم الأربعاء الماضى كان أفراد العائلة المالكة الإسبانية يتناولون الغداء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون في قصر الإليزيه.