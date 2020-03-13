ماذا تعرف عن الراحل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، والمغفور له باذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة من مواليد 1939، ولد بمدينة المحرق وألتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وتخرج منها عام 1963 .

الشيخ عيسى بن راشد.. فقيد الرياضة العربية

هرم الرياضة البحرينية.. وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

ويعد الشيخ عيسى بن راشد هو الأب الروحي لدورات بطولة كأس الخليج حيث عاصر جميع النسخ، منذ الانطلاقة الأولى في البحرين عام 1970، وحتى نسخة العام الماضي 2019.

هرم الرياضة البحرينية كما يطلق عليه، كان يتمنى مشاهدة بلاده ترفع كأس الخليج، وهو الحلم الذي تحقق في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، عندما توج "الأحمر" باللقب الأول في تاريخه بالفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

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واستعصت البطولة على المنتخب البحريني طوال الـ49 عاما الماضية، لكن الشيخ عيسى بن راشد كان خير داعم لبلاده ولم يتنازل عن حلمه حتى تحقق.

وتولى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة العديد من المناصب الرياضية، مثل رئاسة المؤسسة العامة للشباب والرياضة في عام ١٩٨٨ بدرجة وزير.

فضلا عن ذلك فإنه تولى رئاسة نادي البحرين الرياضي بالمحرق لعدة سنوات ثم عين رئيسا فخريا.

وتولى أيضا رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ عام مُنذ عام 1973 حتى 1988، وهي أطول فترة لرئيس يتولى فيها رئاسة اتحاد كرة القدم بالبحرين .