كيف تحجرين نفسك منزليا إذا راودتك شكوك حول إصابتك بكورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سمعنا جميعا خلال هذه الفترة عن أشخاص وضعوا في العزل الصحي، ثم بدأنا نسمع عن أشخاص قاموا بعزل نفسهم ذاتيا إما خوفا من الإصابة أو راودتهم شكوك حول إصابتهم، لكن لا شك أن كلمة عزل تثير مخاوف الكثير من الأشخاص، فسنستعرض بعض القواعد التي يمكنك اتباعها في منزلك إذا راودتك شكوك حول إصابتك بكورونا.

لقد قامت العديد من البلدان بطلب من الجميع البقاء في منازلهم، خاصة الأشخاص الذين عادو من الصين وإيران، ولديهم أعراض مثل الحمى والسعال الجاف، أو الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس الكورونا.

وعادةً ما تكون مدة الحجر الصحي في المنزل أسبوعين، وهي فترة الحضانة المفترضة للفيروس، لكن من الصعب أن تعزلي نفسك إذا كان لديك أطفال أو مسنون في المنزل وعليك الاعتناء بهم.

أمور أساسية عليك إتباعها

إذا كنت تعيشين مع عائلتك في المنزل فعليك الانفصال عنهم أو تخصيص غرفة خاصة لك؛ لأن الاقتراب منهم قد يعديهم، كما يجب استخدام حمام منفصل عنهم؛ لأن جميع الأسطح التي ستلمسينها ستصبح ملوثة بالفيروس.

يجب ارتداء الكمامات عند اقترابك من الأشخاص الآخرين، ويجب أن تغطي فمك وأنفك بمنديل عند العطس ورميه بعد ذلك في سلة القمامة، ثم قومي بغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

كما عليك أن تغسلي يديك بشكل متكرر، وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، حتى بعد غسل اليدين، وعدم مشاركة الأطباق أو أكواب الشرب أو المناشف أو الفراش مع أي شخص بما في ذلك حيواناتك الأليفة، وقومي بمسح أي جسم تلمسينه كمقابض الأبواب والهواتف بالمنظف المنزلي.

كيفية التعامل مع الأشخاص أثناء الحجر الذاتي؟

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عند وجود شخص تظهر عليه الأعراض، يجب على أفراد الأسرة ارتداء الكمامات، وكذلك القفازات إذا كان لديهم اتصال به، والتخلص منها فورا بعد الابتعاد عنه.

كذلك إبعاده عن كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، والنساء الحوامل؛ لأن هذا الفيروس يشكل خطرا عليهم، وايضا يجب التقليل من الاتصال بالفرد المعزول.

ويجب على عائلة الفرد مراقبة صحته والاتصال بالطبيب المختص إذا ازداد السعال أو ارتفعت حرارته أو أصيب بضيق في التنفس.

يشكل الحجر الصحي الذاتي مشقة عاطفية ومالية على حد سواء، خاصة للأشخاص المسؤولين عن أسر؛ إذ يقول لورنس جوستين أستاذ القانون في جامعة جورج تاون ومدير مركز التعاون في منظمة الصحة العالمية لقانون الصحة الوطني والعالمي، إنه يجب على الأشخاص أن يقدموا تضحيات من أجل الصالح العام؛ لأن هذا الأمر ذو أهمية بالغة.

وأضاف إذا كنت شخصا مريضا أو لديك الشكوك حول مرضك يجب عليك فصل نفسك عن المجتمع، وذلك لحماية عائلتك وجيرانك وجميع الأشخاص المحيطين بك.

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