دراسة جديدة تكشف عُمر فيروس "كورونا" في الهواء وعلى الأسطح

لا يزال العالم مشغولا بأزمة فيروس "كورونا" المستجد، الذي ضرب عشرات الدول وأصاب عشرات الآلاف وقتل المئات، فيما تستمر المعامل في دراسة سلوك المخلوق الفتاك سعيا لإيجاد علاج فعال له.

وكشفت دراسة حديثة على "كورونا"، أن الفيروس بإمكانه أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات، وأن يعيش على الأسطح لنحو 3 أيام.

ووفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، فإن البحث الحديث، الذي نشر على موقع "medRxiv" العلمي، يسلط الضوء على المدة التي يمكن لفيروس "كورونا" البقاء فيها على قيد الحياة والانتقال إلى الأشخاص.

وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، أن المملكة سجلت 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 11 مصريا.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطن كان مخالطًا لحالة مصابة أعلن عنها سابقاً، وهو معزول في منشأة صحية في مدينة الرياض.

وأن الحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال، عبر تركيا، وتم عزله في منشأة صحية في مدينة الرياض.

وقالت وزارة الصحة إن الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حاليًا في منشأة صحية في الأحساء.

كما أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، عن تسجيل 7 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات الموجودة في هذا المستشفى الحكومي إلى 38 حالة.

وفي تقرير يومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا في لبنان، تمت الإشارة إلى أنه في الساعات الـ24 الأخيرة استقبل قسم الطوارئ المخصص لفيروس كورونا "158 حالة احتاجت 17 منها إلى دخول الحجر الصحي فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".

وأعلنت مصادر دبلوماسية، الخميس، أن الفحوص الطبية أظهرت إصابة دبلوماسية من بعثة الفلبين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول إصابة مسجلة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وهذه الدبلوماسية العاملة في اللجنة السادسة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، التي تتعاطى بالمسائل القانونيّة، توجهت إلى مقر الأمم المتحدة للمرة الأخيرة يوم الاثنين. وفي اليوم التالي، ظهرت عليها أعراض إنفلونزا، وزارت طبيبا.

وجاء في رسالة للبعثة الفلبينية أُرسِلت إلى وفود دبلوماسية عدة لدى الأمم المتحدة، وحصلت عليها وكالة فرانس برس، "تلقّت (الدبلوماسية الفلبينية) مكالمة الخميس تخبرها بأنها مصابة بكوفيد-19".

وكشف مسؤول صحي بريطاني، الخميس، احتمال وجود ما بين 5 و10 آلاف حالة كورونا في البلاد.

بدوره، كثف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراءات مكافحة فيروس كورونا الخميس، وانتقل إلى ما يسمى "بمرحلة التأخير" التي تشمل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تهدف إلى إبطاء تفشي المرض.

وقال جونسون: "نحن الآن نصل إلى المرحلة التالية، هذه ليست مجرد محاولة لاحتواء المرض بقدر الإمكان ولكن لتأخير تفشيه".

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا، وهي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا بالفيروس، إلى 15113 بعدما سجل 12462 أي بزيادة نسبتها 21.7%، وهذه أكبر زيادة يومية في عدد الحالات منذ اكتشاف التفشي في 21 فبراير/شباط.

ويبدو أن كلام منظمة الصحة العالمية، التي أكدت، الخميس، أنه لا داعي للهلع من فيروس كورونا، فهو وباء عالمي قابل للسيطرة إذا عززت الدول إجراءات التصدي له، لم يمنع القلق فعلا، خاصة أن أعداد المصابين لم تعد أرقاما فقط بعد أن طال الفيروس وجوها معروفة ومشهورة بمختلف المجالات على الرغم من الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الدول للحد منه ومكافحته.

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وفي إطار تمدد الفيروس، سجل فجر الخميس إصابة أول ممثل عالمي شهير بكورونا أو "كوفيد 19" بحسب التسمية العلمية.

فقد أعلن الممثل والمخرج الأميركي توم هانكس على تويتر أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

وفي إطار الإجراءات الوقائية من الفيروس ، قال رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا في خطاب تلفزيوني، إن الحكومة أمرت الخميس بإغلاق المدارس في أنحاء البلاد بدءا من يوم الاثنين، ضمن الإجراءات الرامية لاحتواء وباء فيروس كورونا.

وأعلن أن هذا الإغلاق سيستمر حتى إجراء مزيد من التقييم في 9 أبريل المقبل ، وأضاف أنه لن يسمح لسفن الرحلات السياحية بإنزال ركاب باستثناء المقيمين في البلاد.

كما سيتم إغلاق النوادي الليلية وفرض قيود على الطاقة الاستيعابية عند دخول متاجر التسوق والمطاعم.

وفي تطور جديد يشير إلى استمرار انتشار الوباء بشكل مستمر حول العالم، أكدت غانا والغابون، الخميس، أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا، جنوبي الصحراء الكبرى، التي تسجل إصابات.

وقالت حكومة الغابون في بيان إن الإصابة المسجلة لديها بفيروس كورونا هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عاما، عاد من فرنسا في الثامن من مارس.

كما ذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين، عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.

من ناحية أخرى علق الدكتور بندر العصيمي ‏الباحث في مجال كورونا على ما نشر في موقع متخصص في شؤون الصحة، بشأن وجود فعالية للغرغرة بالماء الدافئ والملح والخل ضد فيروس كورونا الجديد.

ونقلت صحيفة "سبق" عن الباحث السعودي أن ما نشره موقع "The health site"، بهذا الخصوص، لم يتم إثباته عمليا.

ورأى أن هذه الوصفة ما هي إلا "افتراضات بحاجة إلى إثبات علمي في المختبرات البحثية".

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الصينية الخميس، إن الجيش الأميركي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب تفشي الفيروس.

وقال تشاو لي جيان عبر حسابه بموقع تويتر: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ وكم عدد الذين أصيبوا؟ وما أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

وبعدما انتقد الاتحاد الأوروبي قرار حظر السفر الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، ووصفه بأنه قرار أحادي اتخذ دون استشارة، مؤكدا أن المرض لا يعترف بالحدود، رد ترمب على انتقاد أوروبا، موضحا أن بلاده لم تتشاور مع الاتحاد قبل قرار حظر الطيران لأنه كان عليها التحرك بسرعة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أوضح الرئيس أنه على الرغم من أن قرار الحظر سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، فإن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة جاء جراء الإجراءات التي تم اتخاذها.

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