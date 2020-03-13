شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يمكنه العيش ٥ أسابيع مع المرضى بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن المرضى المصابين بالفيروس التاجي كورونا قد يكونون معديين لمدة تصل إلى ٥ أسابيع بعد أن يمرضوا لأول مرة.

اكتشف باحثون من الصين أن الأشخاص يمكن أن يعيشوا مع الفيروس في المسالك التنفسية لمدة 37 يومًا، وهذه المدة تعنى انها أعلى 2.5 مرة من فترة العزل الإلزامية لمدة أسبوعين ١٤ يوم، التي يتطلبها معظم خبراء الرعاية الصحية.

الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت، فحصت ما يقرب من 191 مريضا من مستشفيين في ووهان، بؤرة تفشي الفيروس التاجي، حيث استخدم الفريق السجلات الطبية الإلكترونية لجمع البيانات الديموغرافية وكذلك البيانات المختبرية.

اكتشف الباحثون الحمض النووي الريبي للفيروس، الذي يحمل المعلومات الوراثية، في عينات الجهاز التنفسي من المرضى لمدة 20 يومًا بعد إصابتهم بالمرض لأول مرة، وكانت أقصر فترة زمنية يمكن للشخص فيها ان يظل معديًا كانت ٨ أيام وأطول فترة زمنية كانت 37 يومًا.

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مدة بقاء الفيروس على الأسطح

عدد كبير من الدراسات التي أظهرت أن الفيروس يمكن أن يعيش لفترة أطول بكثير مما كان يتصور سابقًا.

فوفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، وجدت دراسة أجرتها حكومة الولايات المتحدة وعلماء آخرون أن الفيروس يمكن أن يبقى في الهواء لمدة ٣ ساعات ويمكن أن يعيش في الأسطح لمدة تصل إلى ٣ أيام.

وأظهرت الاختبارات أن الفيروس يمكن أن يعيش على النحاس لمدة 4 ساعات ، وعلى الكرتون لمدة يوم كامل، وما يصل إلى 72 ساعة على البلاستيك والفولاذ.

ووجدت دراسة ألمانية أن المرضى المصابين يتخلصون من كميات كبيرة من الفيروس قبل ظهور الأعراض، وهذا يعني أنه عندما يظهر على الأشخاص أعراض بسيطة فقط ، مثل التعب أو السعال ، كان من السهل نقل الفيروس للآخرين.

وسجلت أحدث الإصابات في جميع أنحاء العالم ، أكثر من 128000 شخص وتوفي أكثر من 4700 شخص.