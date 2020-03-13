شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: إجراءات الحجر الصحى الجماعى للحد من انتشار كورونا جعلت الفيروس أكثر شراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ثلاث دراسات علمية منفصلة إلى أن إجراءات الحجر الصحي الجماعي غير المسبوقة التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس التاجي المميت في الصين ربما غيرت مسار الفيروس الجيني ، مما يجعله أكثر شراسة وأكثر صعوبة في الكشف عنه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة south china morning post يقول الباحثون السريريون في ووهان ، حيث ظهرت سلالة الفيروس الجديدة لأول مرة في ديسمبر ، إن عزل الملايين من الأشخاص ربما تسبب في حدوث طفرات في التكوين الجيني للفيروس التاجي الذي أدى إلى أعراض أخف من المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي ، أو لم يحدث الأعراض على الإطلاق في المرحلة المبكرة من الإصابة.

حيث أغلقت السلطات مدينة ووهان التي يسكنها 11 مليون نسمة في 23 يناير وحاصرت السكان على منازلهم ، وأوقفت النقل وأغلقت المناطق العامة، و تم تمديد الإجراءات الصارمة لاحقًا إلى مدن أخرى في المقاطعة ، مما أثر على ما يقرب من 60 مليون شخص.

ولاحظ اختصاصي التنفس Zhang Zhan وزملاؤه في مستشفى Renmin بجامعة ووهان وجود اتجاه غير عادي بين مرضى Covid-19 ، المرض الذي يسببه فيروس كورونا، وقال الأطباء في ورقة بحثية "وجدنا أن الخصائص السريرية الأولية للمرضى الذين تم قبولهم بعد 23 يناير بدأت تختلف عن تلك التي تم قبولها من قبل المرضى الذين ظهرت عليهم الاصابه قبل ذلك ".

وتابعوا "كانت بعض الأعراض الجهازية الشائعة لـ Covid-19 مثل الحمى والتعب والبلغم وآلام العضلات أكثر وضوحًا في المرضى الذين تم قبولهم قبل 23 يناير ، ولكنها اقل ظهورا في المرضى اللاحقين."

المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بعد 23 يناير لم يعانوا من هذه الأعراض كثيرًا. ووفقاً للصحيفة ، انخفضت الحمى بنسبة 50 %، وانخفاض التعب بنسبة 70 % ، وانخفاض آلام العضلات بنسبة 80 % وقالت إن بعض المرضى الثمانين الذين شملتهم الدراسة ربما كانوا بدون أعراض.

ووفقًا للدراسة ، كانت الأعراض الأولية أكثر اعتدالًا بعد فرض الإغلاق ، ولكن لم يكن هناك دليل على أن الانتقال أو العامل الممرض قد ضعف، وقال الأطباء إن الملاحظات يمكن أن تكون "خصائص طفرة فيروسية".

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بينما ينتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم وقد قتل أكثر من 4600 شخص وأصاب أكثر من 123 ألف شخص حتى الآن، يعتقد الباحثون أنه سيستمر في التطور، في إيطاليا ، على سبيل المثال الدولة الأكثر تضررا بعد الصين التي أصبحت الآن مقفلة أيضًا تم العثور على الفيروس لمشاركة الجينات التي تم اكتشافها في وقت سابق في ألمانيا ولكن لم يتم رؤيتها في عينات من الصين.

كما كان هناك جدل حول أصول المرض سواء نشأ في الصين أم لا وما يمكن أن تعنيه الطفرات الجينية لجهود الوقاية والسيطرة.

فيما توصلت دراسة منفصلة أجراها باحثون من جامعة بكين والأكاديمية الصينية للعلوم في 3 مارس إلى نتيجة مماثلة حول تأثير الحجر الصحي، قام الفريق بقيادة لو جيان ، الباحث في المعلوماتية الحيوية في جامعة بكين ، بتحليل بيانات التسلسل الجينومي للفيروس من 103 عينات تم جمعها من المرضى في الصين وبلدان أخرى، ووجد الباحثون أن الحالات الأولى في ووهان ربما تكون قد تطورت إلى سلالتين متنافستين واحدة سابقة وأخرى أكثر "عدوانية".

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة National Science Review ، فإن سلالة الفيروس الجديدة شكلت 96 % من العينات التي تم جمعها في أوائل يناير ، مما يشير إلى أنها أكثر عدوى.

لكن هذه السلالة الأكثر عدوانية كانت أقل انتشارًا في عينات من الصين ودول أخرى تم التقاطها بعد تفشي المرض الأولي في ووهان حيث انخفضت إلى حوالي 60 % من الإجمالي.

وأرجع الباحثون هذا التغيير في الفيروس إلى الحجر الصحي الجماعي وكتبوا في الصحيفة: "ربما تسببت جهود التدخل البشري هذه في ضغط انتقائي شديد ضد النوع العدواني".

كما وجدت دراسة أخرى بقيادة جيانغ يونغ تشونغ من مركز مقاطعة هوبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الفيروس قد انقسم إلى نوعين رئيسيين ، بناءً على تحليل 146 عينة ، وفقًا لورقة ما قبل الطباعة على موقع bioRxiv في 4 مارس.

وقال أيضا أن التكوين الجيني للفيروس قد تغير بعد فرض تدابير الحجر الصحي ، وأن الطفرات حدثت في جميع أنحاء العالم مما يوفر إمكانية التكيف على نطاق واسع".

وقال بول يونغ ، رئيس كلية الكيمياء والعلوم الحيوية الجزيئية بجامعة كوينزلاند ، إن الفيروس التاجي سيكتسب طفرات عشوائية جديدة مع انتشاره.

"هذا طبيعي بالنسبة للفيروس الذي يحتوي على جينوم RNA مثل كورونا وسارس إنهم يكتسبون طفرات بشكل طبيعي أثناء تكاثرهم، ومعظم هذه الطفرات ، كونها عشوائية ، لا علاقة لها بالتكيف مع المضيف وهي ببساطة انعكاس لمعدل الخطأ المرتفع في نسخ الجينوم الفيروسي."

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن مقارنة البيانات من المرضى في إيطاليا وببيانات الأماكن الأخرى من شأنها أن توفر فهمًا أفضل للفيروس.