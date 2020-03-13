شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تدل على كسر العظام.. أبرزها التورم والكدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسر العظام من المشاكل الصحية الشائعة وبدون الأشعة، يكاد يكون من المستحيل معرفة إذا كان المريض يعاني من كسر أم لا، فهناك طبقات من الجلد والعضلات والدهون بين العظام ويعتقد بعض الناس أنه يمكنهم معرفة ما إذا كان العظم مكسورًا من خلال ما إذا كان المريض يمكنه استخدام المنطقة المصابة أم لا، مثل رياضي شاب يعتقد أن ساقه غير مكسورة لأنه يستطيع المشي عليها، لكن هذه خرافة فالشيء الوحيد الذي يمنع المريض من المشي على ساقه المكسورة أو استخدام ذراع مكسورة هو الألم، وفقاً لموقع " very well health".

في السطور التالية نقدم لك أبرز العلامات التي تشير إلى وجود كسر في العظام، وأنه يجب عليك الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى فوراً.



كسر العظام

أعراض كسر العظام

الكدمات

يظهر تغير لون الجلد في المنطقة المصابة أن الدم قد هرب من الشعيرات الدموية، مما يعني أن الأنسجة قد تضررت تحتها، يمكن أن تحدث الكدمات مع أي نوع تقريبًا من تلف الأنسجة، بما في ذلك كسر العظم.

التورم

غالبًا ما تتورم العظام المكسورة، ويمكن أن يكون التورم علامة على كسرها، تتسبب الإصابات في تسرب السوائل وأحيانًا الدم إلى الأنسجة الرخوة مثل العضلات والدهون والجلد، كل هذه السوائل الزائدة تسبب تضخم الأنسجة الرخوة وتصبح مشدودة أو صلبة.

Advertisements

التشوه

تشوه العظام هو أكثر مؤشر لكسر العظام، فعندما ينحني الذراع أو الساق في أماكن لا يفترض أن ينحني فيها، فإنه علامة أن هناك عظمة ليست في مكانها. وبالمثل ، إذا كان العظم يخرج من خلال الجلد ، فيمكننا أن نقول أن هناك كسر أو خلع.

إصدار صوت من العظم

إذا كنت تسمع صوتاً فعادة ما يكون ذلك بسبب احتكاك قطع العظام المكسورة ببعضها.

الخلع

الكسور ليست النوع الوحيد من إصابة العظام الخطيرة، يمكن أن تكون الاضطرابات - عندما يخرج مفصل مثل الركبة أو الكتف بشكل خطير من مكانه - أسوأ من الكسور.