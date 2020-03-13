شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للحفاظ على صحتك فى الجو الممطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحفاظ على صحتك وتقوية مناعتك من الأشياء التى يجب أن تهتم بها، خاصة في الجو الممطر، حيث تزداد الإصابة بالأمراض مع تساقط الأمطار الغزيرة، حيث أنه مع الرطوبة التى تسببها الأمطار تنتشر البكتيريا والفيروسات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وتقدم مجموعة نصائح للحفاظ على صحتك فى الجو الممطر، وفقا لموقع skymetweather １- ارتدي ملابس إضافية １- ارتدي ملابس إضافية

الأمطار تسبب تبلل ملابسك وبالتالي تصبح عرضة للأمراض لذا حاول أن تحمل معك فى الجو المنكر ملابس إضافية لتغير ملابسك بعد التعرض الأمطار ويوصى أيضا بزيادة طبقات الملابس التى ترتديها.

يمكنك على الأقل الحصول على منشفة في حقيبتك.

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２- تجنب النزول في المطر حاول عدم الخروج في الأمطار وإذا اضطررت للنزول يمكنك حمل مظلة أو معدات مطر مناسبة وقلل من فرص الإصابة بأي مرض، في حالة تبلل قدميك ، جفف بمنشفة على الفور حيث يمكن أن تؤدي الرطوبة إلى التهابات فطرية.





３- اغسل يديكأثناء الرياح تصبح البكتيريا والفيروسات نشطة وهناك طرق لا حصر لها يمكنك من خلالها الاتصال بهذه البكتيريا لذا اغسل يديك بالماء والصابون أو مطهر اليدين. ４- ابتعد عن لمس الوجه يمكن لفيروس الإنفلونزا دخول جسمك عن طريق الفم والعينين وحتى أنفك. لذا حاول ألا تلمس وجهك كثيرًا وقاوم الرغبة في الحك، استخدم المنديل لمسح وجهك.





５- شاي الأعشابله تأثير علاجي على جسمك ويمكن أن يفعل المعجزات على صحتك العامة، قم بإعداد بعض الشاي العشبي لنفسك بسرعة. ما عليك سوى إضافة القرنفل والقرفة والريحان والفلفل والزنجبيل، حيث يساعد على تدفئة جسمك وتقوية مناعتك.