شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للكلى.. تحاليل لتشخيص أمراض الكلى قبل ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض الكلى من الأمراض الشائعة التى يمكن لأي شخص أن يصاب بها في أى وقت، ولأن أمراض الكلى قد لا تسبب أى أعراض، يجب إجراء فحوصات وتحاليل لاكتشافها مبكرا.

وبمناسبة اليوم العالمى الكلى نتعرف على أبرز الفحوصات الهامة لتشخيص أمراض الكلى، وفقا لموقع مؤسسة الكلى الأمريكية.

إذا تم العثور على أمراض الكلى وعلاجها مبكرًا، يمكنها المساعدة في إبطائها أو حتى منعها من التفاقم، ولا يعاني معظم المصابين بأمراض الكلى المبكرة من أعراض، هذا هو السبب في أنه من المهم أن يتم إجراء اختبارات لفحصها.

تحاليل واختبارات لتشخيص أمراض الكلى هناك اختباران لتشخيص أمراض الكلى وهما:

１- تحليل البول ACR (نسبة الألبومين إلى الكرياتينين) وهو اختبار بول لمعرفة كمية الألبومين (نوع من البروتين) في البول، كثرة الألبومين في البول هي علامة مبكرة على تلف الكلى.

ويحتاج جسمك إلى البروتين ولكن يجب أن يكون في الدم وليس في البول. قد يعني وجود بروتين في البول أن الكلى لا تقوم بتصفية الدم بشكل جيد بما فيه الكفاية، يمكن أن يكون هذا علامة على مرض الكلى المبكر.

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إذا ظهر اختبار البول "إيجابيًا" للبروتين ، يجب تكرار الاختبار لتأكيد النتائج، ثلاث نتائج إيجابية على مدى ثلاثة أشهر أو أكثر هي علامة على أمراض الكلى.

２- تحليل GFR فى الدم(معدل الترشيح الكبيبي) GFR هو مقياس لوظائف الكلى ويتم إجراؤه من خلال فحص الدم، سيحدد GFR مرحلة مرض الكلى لديك.

سيتم فحص دمك بحثًا عن منتج نفايات يسمى الكرياتينين، يأتي الكرياتينين من أنسجة العضلات، عندما تتضرر الكلى ، فإنهم تواجه صعوبة في إزالة الكرياتينين من الدم.

اختبار الكرياتينين هو الخطوة الأولى فقط، بعد ذلك ، يتم استخدام نتيجة الكرياتينين الخاصة بك في صيغة رياضية مع عمرك وجنسك لمعرفة معدل الترشيح الكبيبي (GFR).

يخبر رقم GFR طبيبك عن مدى جودة عمل الكليتين.