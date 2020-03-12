شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تزيد الشيخوخة والأمراض المزمنة من خطر الوفاة جراء كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة The Lancet عن الأشخاص الأكثر عرضة للوفاة بسبب الفيروس التاجي، حيث حللت 191 مريضا بالمرض في مستشفيين في ووهان بالصين، وهى المنطقة التي نشأ فيها الفيروس.

وأظهرت النتائج أن كبار السن، ومشكلات تخثر الدم من عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بارتفاع خطر الوفاة من الفيروس.

وقال الدكتور زيبو ليو، أحد مؤلفي الدراسة إن كبار السن ومرضى الأمراض الكامنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كانت عوامل مهمة في وفاة المرضى.

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وقد تكون النتائج سيئة لدى كبار السن ناتجة عن ضعف جهاز المناعة المرتبط بالعمر وزيادة الالتهاب الذي يمكن أن يعزز التكاثر الفيروسي والاستجابات الطويلة للالتهاب ، مما يتسبب في تلف دائم للقلب والدماغ والأعضاء الأخرى.

وفي الوقت نفسه ، تشير الدراسة أيضًا إلى أن المرضى الذين تم شفائهم قد يظلون معديين لفترة أطول مما كان يعتقد سابقًا، حيث وجد الباحثون أن الفيروس ظل خطر بعد 20 يومًا لدى الناجين، مشيرين إلى أن أسبوعين من العزلة قد لا تكون طويلة بما فيه الكفاية للتأكد من خروج الفيروس من الجسم.

ويوصى الأطباء بضرورة إجراء اختبارات سلبية لـ COVID-19 قبل خروج المرضى من المستشفى"، وبالتعمق في النتائج ، وجد الباحثون أن متوسط ​​مدة الحمى لدى المصابين بالمرض كان حوالي 12 يومًا ، بينما استمر ضيق التنفس حوالي 13 يومًا.