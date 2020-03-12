هل التدريبات فى صالة الألعاب الرياضية تعرضك لخطر الإصابة بفيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يمكن أن يعرضك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لخطر الإصابة بالفيروسات التاجية؟ الدراسات تجاوب بنعم، ففي هذه الأوقات المخيفة وغير المؤكدة ، نقوم جميعًا بما نستطيعه للبقاء بصحة جيدة، ومن ذلك تجنب التجمعات.

وعلى الرغم من أن الجميع الآن يحرص بصورة كبيرة على غسل اليدين والتوقف عن المصافحة، إلا أن هناك عاملا مهما آخر في الحفاظ على الصحة والوقاية من المرض هو ممارسة الرياضة، وعلى الرغم من أهميتها فى الوقاية من الأمراض الا أن الصالات الرياضية قد تكون أكبر مصدر للجراثيم.

هل يمكن أن يعرضك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لخطر الإصابة بفيروسات التاجية؟

وفقا بجريدة "metro" البريطانية تظهر الدراسات أيضًا أنه يمكننا أن نكون غير حريصين على النظافة أثناء الوجود في الصالة الرياضية.

فقد أظهر استطلاع ما يلى:

23٪ من مرتادى الصالة الرياضية ينتظرون أكثر من ساعة للاستحمام بعد الصالة الرياضية - مما يعرضك لخطر الإصابة.

يستخدم 13٪ نفس القماش لمسح وجوههم ومعدات الجمنازيوم.

20٪ لا يغسلون أيديهم في صالة الألعاب الرياضية.

81٪ نادراً أو لا يمسحون معدات الصالة الرياضية أبداً.

46٪ لا يعقمون أبداً معدات الصالة الرياضية.

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10٪ لا يغسلون ملابسهم الرياضية أبداً.

13٪ يستخدمون نفس القماش لمسح وجههم والمعدات.

وفقا لخبراء للأمراض المعدية، يمكن للبكتيريا أن تعيش على المعدات لمدة 3 أيام، خاصة أن ملابس الصالة الرياضية يمكن أن تحتوي على الكثير من البكتيريا بسبب العرق وبسبب التفاعل بين أجهزة الصالة الرياضية، وغرف تغيير الملابس العامة.

ويمكن لمس آلات اللياقة البدنية أو مسح يدك المتعرقة على قميصك أو مشاركة الحديد أن ينقل الجراثيم.

كيف تحافظ على صحتك فى صالة الألعاب الرياضية؟

هناك تدابير يمكنك اتخاذها للتأكد من أنك نظيف قدر الإمكان في صالة الألعاب الرياضية وتقليل المخاطر :

اغسل يديك قبل وبعد التمرين مباشرة.

تأكد من مسح معداتك عند الانتهاء.

لا تلمس وجهك أو أنفك أو فمك أثناء التمرين إذا كنت تستطيع المساعدة ، وحاول الاستحمام فور الانتهاء.

قم بتخزين مجموعة أدوات الصالة الرياضية في حقيبة منفصلة لبقية أغراضك ، ثم اغسلها على نار عالية بمجرد عودتك إلى المنزل.

ولكن لا توجد ضمانات بأنك ستكون آمنًا تمامًا من الجراثيم ، لذلك إذا كنت قلقًا ، أو أكبر سنًا ، أو تعاني من ضعف المناعة ، أو لديك ظروف صحية موجودة مسبقًا ، فقد يكون من الجيد تجنب الصالات الرياضية.