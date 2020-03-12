كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 10:39 مساءً - إذا كان طفلك يعاني من سعال مستمر وتبحثين عن علاج سريع للمنزل، يمكن لزيت الزيتون أن يساعد في تقليل أعراض السعال عن طريق طلاء حلق طفلك بشكل طبيعي، وزيادة التزييت وتقليل الرغبة في الكحة، إذا تم إقران الكحة بأعراض أكثر خطورة لدى طفلك، مثل الغثيان والدوار، استشيري الطبيب للحصول على تشخيص قبل تناول زيت الزيتون للسعال، رغم أن ملعقة الطعام الأولى من زيت الزيتون قد تحث على زيادة الرغبة في السعال، إلا أن هذا يرجع إلى الفينولات الموجودة في زيت الزيتون والتي لها خصائص مضادة للأكسدة.



علاج الكحة عند الأطفال بزيت الزيتون



قالت الدكتورة زينب مأمون استشاري الطب البديل إنه إذا كان طفلك يعاني من سعال، فإن تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يمكن أن يساعد في تليين حلقه. إذا كان طفلك يعاني من سعال، فإن إعطاءه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، مقترنة بقليل من السكر أو المنكهة لمساعدته على الهبوط بسهولة، سوف يهدئ ويلطف الحلق. بالإضافة إلى قدرته على العمل كمواد تشحيم، يتكون زيت الزيتون من هيدروكسي إيترول المضادة للأكسدة، مما يساعد على تدمير الجذور الحرة في الجسم وكذلك تعزيز نظام المناعة لديك.



عصير لعلاج الكحة عند الأطفال بزيت الزيتون



سيساعدك صنع شراب السعال محلي الصنع باستخدام زيت الزيتون على مكافحة السعال وتقليل الالتهاب في الحلق. يُمزج ربع كوب عصير الليمون مع ربع كوب من العسل بتسخين نصف كوب من زيت الزيتون، مع خلط مزيج العسل والليمون في زيت الزيتون بينما لا يزال دافئاً. تستهلك لطفلك 1 ملعقة كبيرة من شراب السعال الطبيعي كل ساعتين إلى ثلاث ساعات للمساعدة في تهدئة الحلق.



علاج الالتهابات بزيت الزيتون



يمكن أن يساعد زيت الزيتون على تخفيف أعراض الكحة للأطفال عن طريق تقليل الالتهاب في الحلق، بنفس الطريقة التي يعمل بها الإيبوبروفين. وفقاً للباحثين في مركز Monell Chemical Senses Center، يحتوي الجزء الخلفي من الحلق على مستقبلات تتعرف على العامل المضاد للالتهابات oleocanthal، والذي يظهر في كل من زيت الزيتون والإيبوبروفين. إذا كان السعال ناتجاً عن الغبار والأوساخ في حلق طفلك، مما تسبب في إصابة الأنسجة بالتهاب، فقد يساعد زيت الزيتون على تقليل الالتهاب.



الحذر قبل علاج الكحة عند الأطفال بزيت الزيتون

في حين أن العلاجات الطبيعية يمكن أن تساعد في الحد من أعراض السعال، من المهم أن تتحدثي مع طبيبك لمناقشة أفضل طريقة لتحسين صحتك وتقليل أعراض السعال. إذا كان سعال طفلك شديداً، مما يؤدي إلى آلام حادة في رقبته وحلقه، فاستشيري طبيبك على الفور للحصول على ثقافة لمعرفة ما إذا كان لدى طفلك عدوى بكتيرية أو شيء أكثر خطورة من سعال بسيط. بالإضافة إلى زيت الزيتون، يمكن للأدوية التي ليس لها وصفة طبية أن تساعد أيضاً في قمع السعال.





اكتشفي أفضل زيوت لعلاج الكحة عند الأطفال

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى إصابة شخص ما بالسعال، بما في ذلك نزلات البرد أو الإنفلونزا أو الصدر الشائعة. الزيوت الأساسية قد تساعد في تهدئة الحلق، وتقليل الالتهابات، وإزالة المخاط، يميل المجتمع الطبي إلى النظر إلى الزيوت الأساسية كعلاج بديل تكميلي وليس علاجاً طبياً. يجب استخدام هذه الزيوت بحذر، حيث لا توجد إرشادات معتمدة حول الجرعة، ومع ذلك، هناك تعليمات، وإذا اتبع شخص ما، فإن أياً من الزيوت الأساسية الـ12 أدناه قد تساعد في تخفيف السعال.

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1. زيت الأوكالبتوس

كثير من الناس يستخدمون هذا الزيت دون إدراكه. غالباً ما تحتوي بخار أو فرك الصدر بدون وصفة طبية الذي يتم تسويقه لقمع السعال على زيت الأوكالبتوس. أو، قد تشمل مركب الزيت الرئيسي، ويسمى الأوكاليبتول أو سينول، وجدت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل أن الأوكالبتول له تأثير مضاد للميكروبات وقد يحارب البكتيريا المسببة للأمراض. قد يساعد الأوكاليبتوس أيضاً في تقليل الالتهاب وتخفيف الألم وتخفيف التوتر العضلي الذي قد ينجم عن البرد أو الإنفلونزا، يمكن استخدام زيت الأوكالبتوس الأساسي لتهدئة السعال بعدة طرق. قد يرغب شخص ما في محاولة:

إضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس إلى 1 أونصة من زيت ناقل وفرك الخليط على الصدر والحلق.

تخفيف زيت الأوكالبتوس في الماء المغلي واستنشاق البخار



2. روزماري

روزماري هو عشب حديقة مشتركة. مثل الأوكالبتوس، يحتوي على مركب سينمائي، وجدت دراسة نشرت في مجلة Cough أن السينيول قد يساعد على تفتيت المخاط وتقليل الالتهابات.

3. النعناع

منتجات العناية الطبيعية لأمراض الجهاز التنفسي غالباً ما تحتوي على هذا الزيت، المنثول هو مستخلص من النعناع. عندما يتم استنشاقه، فإنه يخلق إحساساً بالتبريد يمكنه أن يهدئ أو يخدر الحلق المخربش، تشير دراسة أجريت عام 2013 إلى أنه عندما يستخدم الشخص السليم زيت النعناع، فإنه يمكن أن يساعد على استرخاء عضلات القصبة الهوائية، والمعروفة باسم عضلات الشعب الهوائية. قد يفسر هذا السبب في أن الزيت يمكن أن يخفف التنفس لدى الأشخاص المصابين بالسعال.



يمكن استخدام زيت النعناع الأساسي من خلال:

وضع الزيت في الماء المغلي واستنشاق البخار

استخدامه في مزيج من الزيوت الموضعية

قد لا ينصح باستخدام زيت النعناع الأساسي في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات أو الحوامل.



4. زيت اللبان

ينتشر اللبان من أشجار جنس البوسويلية وغالباً ما يستخدم في البخور والعطور، وقد جرت العادة على قيمتها لأنها لها تأثير على الجهاز التنفسي، واستخدمت لعلاج السعال، الزكام، التهاب الشعب الهوائية، والربو.



5. زيت أوريجانو

يحتوي زيت الأوريجانو الأساسي على مستوى عالٍ من مركب قوي يسمى carvacrol، وجد مؤلفو دراسة 2014 أن carvacrol هو عامل مضاد للميكروبات مفيد يمكنه محاربة العديد من أنواع الجراثيم، يمكن لهذا الزيت، أن يساعد في علاج الأسباب الفيروسية أو البكتيرية للسعال.