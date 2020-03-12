كيف تواجهين أوجاع عملية شفط الدهون؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يلجأ العديد من الأشخاص لعملية شفط الدهون كإجراء جراحي تجميلي لإزالة الدهون من الجسم، ويتساءل جميع من يخضع لها عن مقدار الألم الذي سيشعر به بعدها، وعن كيفية الرعاية الذاتية التي سيقوم بها بعد العملية.

الألم ما بعد عملية شفط الدهون

بعد اتخاذ قرار إجراء عملية شفط الدهون، سيتم إعطاؤك سلسلة من التعليمات التي ستقومين بها بعد العملية، كما سيحدد الطبيب نوع التخدير وكميته، ويخبرك عن مستوى الألم الذي ستشعرين به خلال الأيام الأولى بعد العملية.

عند إجراء العملية، سيتم تخديرك إما بالوريد أو تخديرا عاما، وعادةً ما يكون الألم أقل بعد الجراحة، ونادرا ما يتطلب دواء غير الأسيتامينوفين؛ إذ سنستعرض بعض التوقعات العامة لألم ما بعد عملية شفط الدهون:

سيكون الألم أكثر حدة بعد يومين إلى أربعة أيام من الإجراء ثم يقل تدريجيا.

يعدّ الألم أمرا طبيعيا سيختفي في النهاية.

ناقشي مع طبيبك مسكنات الألم المناسبة لكِ.

وعلى المرضى تجنب الأدوية مثل الأسبرين وموترين وإيبوبروفين وأدفيل في أول أسبوعبن بعد العملية؛ لأنها قد تبطئ تخثر الدم وتؤدي إلى ظهور الكدمات.

وتجنبي تناول المكملات الغذائية دون وصفة طبية؛ لأنها قد تبطئ تخثر الدم، وأيضا يكون للمنتجات العشبية التأثير ذاته، فناقشي هذا مع طبيبك قبل الجراحة، ولا تتناولي أو تجربي أي شيء جديد أثناء فترة الشفاء.

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سيتم إعطائك ضمادة للضغط على المنطقة التي تم شفط الدهون فيها؛ ما يساعد على منع الألم أو تخفيفه، وليس من الضروري أن تكون هذه الضمادات ضيقة جدا حتى لا تقلل من تدفق الدم إلى المنطقة.

احذري من إستخدام الكمادات الساخنة أو الباردة على مكان العملية لأن ذلك قد يؤدي إلى حروق أو تجمد في المنطقة.

أخطاء شائعة حول عملية شفط الدهون

إن معظم التورم والألم الذي تشعر به بعد عملية شفط الدهون يكون ناتج عن باقي المخدر الذي استخدم أثناء الإجراء وبقي تحت الجلد، وسيختفي مع الوقت.

عليك بعد العملية بممارسة النشاط البدني الخفيف مثل المشي، وذلك لمنع تكون جلطات الدم في الساقين، وعليك تجنب الأنشطة الشاقة لمدة شهر.

قد تعاني بعد التخدير العام من الغثيان والقشعريرة، فتحتاج إلى أدوية للتقليل من هذه الاعراض والألم، يصفها الطبيب.

ستشعر بالألم لبضعة أسابيع بعد العملية، وإذا كان الألم شديد أو استمر لمدة طويلة عليكِ بمراجعة الطبيب.