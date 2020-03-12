شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: بعض أدوية علاج السكر قد تقلل من خطر الإصابة بالنقرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت دراسة طبية حديثة أن الأدوية المعالجة لمرض السكر والمنتمية إلى فئة مثبطات (SGLT2) قد يكون لها فائدة إضافية في تقليل خطر النقرس.

وقال الدكتور مايكل فراليك أستاذ الباطنة في كلية الطب جامعة «تورونتو» في كندا «إن مثبطات (SGLT2s)، هي واحدة من أكثر فئات الأدوية فعالية للأشخاص المصابين بداء السكر من النمط الثانى، وقد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنقرس.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن هذه الأدوية تجعل الكلى تتخلص من السكر من الجسم عن طريق البول، ويعد النقرس نوعا من التهاب المفاصل الذي يصيب الملايين من الأمريكيين، وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي لالتهاب المفاصل وأمراض العضلات والعظام.

وتظهر أعراض النقرس غالبًا في إصبع القدم الكبير، ويمكن أن تشمل الأعراض ألم المفاصل الشديد والتورم.