القاهرة - لايف ستايل الصبار نبات طبي يستخدم على نطاق واسع فى علاج علامات الشيخوخة مثل التجاعيد، ومزجه مع مسحوق فيتامين C واللبن الزبادي يمكن أن يجعل آثاره طويلة الأمد. قدم موقع " boldsky" خطوات عمل ماسك الصبار وفيتامين C لعلاج تجاعيد البشرة خاصة فى المناطق الرقيقة مثل تحت العين .

مكونات ماسك الصبار:

ملعقة صغيرة من جيل صبار

مسحوق فيتامين C

لبن طريقة العمل والاستخدام:

تأخذ 1 ملعقة صغيرة من هلام الصبار واللبن وتخلط مع قرصة من مسحوق فيتامين C.

خلط وتطبيق هذا بالتساوي تحت العينين وتركها لتجف ، قبل غسلها بالماء البارد. Advertisements قد يهمك أيضا: وصفات طبيعية من مطبخك لبشرة نضرة أكثر شبابًا طريقة عمل ماسك البطاطس والعسل لبشرة متوهجة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جربي ماسك الصبار وفيتامين C لعلاج تجاعيد العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.