بالقهوة والشوفان استعيدي جمالك بهذا الماسك المذهل

تتعرض بشرة المرأة لكثير من المشاكل التي تتراكم مع الوقت وتفاجأ الفتاة بعد فترة بأن شكلها قد تغير وأصبحت أقل جمالا ولا تعرف سببا محددا لذلك وهذا يحدث بسبب ظهور بعض العيوب في البشرة أبرزها اثار الحبوب والإرهاق وفقدان النضارة والخطوط التعبيرية والتجاعيد.



قدم موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك مذهل بالقهوة والشوفان لتغذية وترطيب وعلاج تجاعيد البشرة مما يساعد على استعادة جمال البشرة السابق.

مكونات ماسك القهوة والشوفان

½ كوب من مسحوق القهوة

¼ كوب من الشوفان

½ كوب من العسل

1 كبسولة فيتامين E

طريقة عمل واستخدام ماسك

- في وعاء أضيفي مسحوق القهوة.

- امزجي الشوفان مع مسحوق ناعم وأضيفيه إلى الوعاء.

- قصي كبسولة فيتامين E وإضافة الزيت من الكبسولة وأخيرا ، يضاف العسل وتمزج جميع المكونات جيدا.

- اغسلي وجهك واستخدمي هذا المزيج على الوجه والعنق النظيفين وقومي بالتدليك بلطف واتركيه لبضع دقائق واشطفيه بالماء الدافئ.

- استخدمي هذا القناع 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أسرع .

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