طريقة عمل ماسك البطاطس والعسل لبشرة متوهجة

بحث الكثير من الفتيات عن طريقة تجعل بيها بشرتها أكثر توهجا ولمعان واشراق لتصبح اكثر جمالا وتعد الماسكات الطبيعية من أفضل الطرق واضمنها للحصول على هذه النتائج. وقدم موقع "boldsky" طريقة عمل ماسك البطاطس والعسل الذي يعد من أفضل الماسكات القادرة على زيادة جمال البشرة والحصول بشرة مشرقة.

مكونات الماسك

ثمرة بطاطس

ملعقتين كبيرتين من العسل طريقة عمل الماسك - اصنعي عجينة من البطاطس وامزجها مع ملعقتين كبيرتين من العسل النقي.

- ضعي العجينة على وجهك بتدليك لطيف.

- ضعيه تحت عينيك لإزالة الهالات السوداء.

- احتفظي به على وجهك لمدة 15 دقيقة واغسلها. Advertisements قد يهمك أيضا: أفضل الماسكات الطبيعية للحفاظ على البشرة في الشتاء تعرفي على ماسكات الإصلاح الليلي لبشرة أكثر إشراقًا

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