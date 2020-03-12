شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر : فيروس كورونا يمكن أن يكون أكثر عدوى قبل ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة جديدة أجراها باحثون في ميونيخ وبرلين بألمانيا من أن فيروس كورونا القاتل، قد يكون أكثر عدوى قبل ظهور الأعراض، ومع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي هذا الأسبوع فى دول عديدة وفقا لتقرير " ميرور" البريطانية ، أدى ذلك إلى انتشار الذعر على نطاق واسع بشأن انتشار المرض.

وفي الدراسة ، كشف العلماء من Berlin ، ومعهد Bundeswehr لعلم الأحياء الدقيقة وعيادة ميونيخ Schwabing أنه يمكن عزل الفيروس المعدي من مسحات الأنف والحلق من المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة.

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ويشير هذا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة قادرون على نقل الفيروس ، وراقب الباحثون المرضى الذين يتلقون العلاج لفيروس كورونا في ألمانيا.

وخلال هذه التحقيقات ، وجد الباحثون العديد من الحالات التي يمكن فيها عزل الفيروس المعدي من مسحات الأنف والحنجرة التي تم الحصول عليها من مرضى يعانون من أعراض خفيفة وتنتشر في زراعة الخلايا، حيث عانى هؤلاء المرضى بأعراض مثل نزلات البرد وليس الالتهاب الرئوي الحاد.

واستناداً إلى النتائج ، يحث الخبراء الجمهور على توخي الحذر بشأن غسل اليدين المنتظم، والتى تعد الطريقة الرئيسية لحماية نفسك من الفيروس.