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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر : فيروس كورونا يمكن أن يكون أكثر عدوى قبل ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر
وفي الدراسة ، كشف العلماء من Berlin ، ومعهد Bundeswehr لعلم الأحياء الدقيقة وعيادة ميونيخ Schwabing أنه يمكن عزل الفيروس المعدي من مسحات الأنف والحلق من المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة.
ويشير هذا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة قادرون على نقل الفيروس ، وراقب الباحثون المرضى الذين يتلقون العلاج لفيروس كورونا في ألمانيا.
وخلال هذه التحقيقات ، وجد الباحثون العديد من الحالات التي يمكن فيها عزل الفيروس المعدي من مسحات الأنف والحنجرة التي تم الحصول عليها من مرضى يعانون من أعراض خفيفة وتنتشر في زراعة الخلايا، حيث عانى هؤلاء المرضى بأعراض مثل نزلات البرد وليس الالتهاب الرئوي الحاد.
واستناداً إلى النتائج ، يحث الخبراء الجمهور على توخي الحذر بشأن غسل اليدين المنتظم، والتى تعد الطريقة الرئيسية لحماية نفسك من الفيروس.
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