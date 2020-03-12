شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للكلى.. نصائح تساعدك فى الحفاظ على صحة الكليتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم يوم 12 مارس من كل عام باليوم العالمي للكلى، هذا العضو صغير الحجم، الذي يؤدي وظيفة تدوم مدى الحياة في ترشيح النفايات والسوائل الزائدة من الدم، لذا نقدم فى هذا التقرير نصائح للحفاظ على صحة الكليتين والوقاية من أمراضها، وفقا لموقع "تايمز أوف انديا ". أعراض أمراض الكلى أعراض أمراض الكلى من أول الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها عن أمراض الكلى هي أنها في الغالب بدون أعراض - مما يعني أنه ليس لديها أي علامات أو أعراض منبهة، الكثير من الناس لا يدركون حقيقة أن الشخص يمكن أن يفقد ما يصل إلى 90 % من وظائف الكلى الخاصة به قبل أن يعاني من أي أعراض.

ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من مرض متقدم في الكلى ، فقد تشمل بعض الأعراض تورم الكاحلين ، والإرهاق والتعب غير المبرر، وصعوبة التركيز، وفقدان الشهية ، والدم في البول. نادرًا ، قد تعاني أيضًا من التبول المؤلم والحاجة المتكررة للتبول.

نصائح للوقاية من أمراض الكلى للحفاظ على صحة الكلى تحت السيطرة:

1- شرب كمية كافية من الماء

اشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم لخروج 1.5 لتر على الأقل من البول، يجب أن تهدف بشكل مثالي لشرب اثنين ونصف أو ثلاثة لترات من الماء طوال اليوم.

2- مراقبة تناول البروتين بدقة

أظهرت العديد من الدراسات الحديثة أنه حتى إذا لم تكن تعاني من أي مرض في الكلى ولكن تناول البروتين مرتفع، فقد تكون أكثر عرضة لخطر تلف الكلى، هذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يتناولون البروتين بشكل مصطنع (من خلال مساحيق البروتين ومخفوق البروتين) وينتهي بهم الأمر إلى استهلاك أكثر من الكمية المطلوبة، كقاعدة عامة ، يمكنك تناول 1 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم المثالي في اليوم.

Advertisements

3- لا تستهلك المسكنات والأدوية بكثرة

يميل الناس إلى تناول مسكنات الألم والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية دون التفكير مرة أخرى في التهديد الذي تشكله هذه الأدوية على كليتيهم. قد تؤدي هذه الأدوية إلى تلف الكلى إذا تم تناول الجرعة الثقيلة من مسكنات الألم والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية بشكل مستمر لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

4- تنظيم ضغط الدم

أحد أهم جوانب الوقاية من أمراض الكلى هو مراقبة ضغط الدم بدقة، من المهم أن نفهم أن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط يمكن أن يؤدي إلى تضييق الشرايين حول الكلى أو إضعافها أو تصلبها بمرور الوقت.

５- مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو عدوى المسالك البولية المتكررة أو تكوين حصوات الكلى المتكررة أو تاريخ عائلي لأمراض الكلى ، فأنت بحاجة إلى توخي الحذر الشديد ومراقبة صحة الكلى، قد تعرضك هذه الأمراض لخطر الإصابة بأمراض الكلى في المستقبل.