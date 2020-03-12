شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف لأول مرة: الدهون ليست خاملة بل نشطة وتفرز مواد كيميائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تعلم أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم خطر متزايد من أمراض القلب والحالات الأخرى، لكن صرح الدكتور ستيفن كوبيكي ، طبيب القلب في Mayo Clinic ، إن ما قد لا تعرفه هو أن دهون الجسم ليست مجرد شئ زائد، لكنها مادة فعالة يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة قلبك.

وقال دكتور "كوبيكي": "الدهون ليست مادة خاملة، حيث إنها مادة نشطة جدًا تفرز الكثير من المواد الكيميائية التي تضر بشراييننا، والدهون تتلف أنسجة أجسامنا، وتجعل أجسامنا أقل حساسية للأنسولين لذا نحن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر، كما أن الدهون الزائدة تجعل الدورة الدموية تعمل بشكل إضافى".

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وتابع "كوبيكي": "إذا كنت تقوم بالرياضة إذا كان وزنك 10 أرطال ، فهذا كثير وقلبك متعب، حيث أن ضغط الدم يرتفع، وترتفع معدلات النوبات القلبية ، وما إلى ذلك."

وأضاف الباحثون أنه يمكنك تخفيف العبء على قلبك عن طريق فقدان الوزن وتحريك المزيد من الدهون، لافتين إلى أنه حتى إنزال بضعة جرامات يساعد.

ويوصي الدكتور كوبيكي باتباع النظام الغذائي المتوسطي، والذي يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك مثل السلمون أو الماكريل وزيت الزيتون.