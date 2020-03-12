إيرانية تؤدّب أحد رجال النظام بعدما اعتدى عليها بسبب حجابها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانيين مقطع فيديو يظهر امرأة إيرانية تتعرض للتحرش والضرب من شخص يعمل مع النظام بدعوى أن حجابها غير مكتمل، وبعد ذهابها للشرطة رفضت أخذ أقوالها لنفس السبب وهو عدم اكتمال حجابها.

وظهرت في مقطع الفيديو المرأة الإيرانية تسير في شارع قبل أن يعلق أحد رجال النظام على حجابها ثم يبدأ في ملاحقتها والتحرش بها ثم الاشتباك معها، لكنها لم تتراجع أمامه واشتبكت معه بشجاعة قبل أن يتدخل بعض المارة للفصل بينهما.

وتتظاهر الإيرانيات ضد الحجاب الإجباري، وليس الحجاب كفكرة، حيث يرفضن أن يتم إجبارهن على ارتدائه في حين أن الدين يقوم بالأساس على الاختيار.

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وفي تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، جاء أن مجرد سير المرأة في الشوارع من دون حجاب يعد نوعا من تحدي نظام الملالي، حبث تخاطر المرأة في كل خطوة بالتعرض للتحرش أو حتى الاعتقال من قبل شرطة الأخلاق الإيراني، التي تتمثل مهمتها في تطبيق قانون اللباس.

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وتقول مواطنة إيرانية تعمل كمستشار للسلامة من الحرائق وتبلغ من العمر 30 عاما: "علي أن أعترف أن الأمر مخيف حقا، إنهم يركضون خلفنا، لكنهم لا يمكنهم اللحاق بنا، لهذا السبب نعتقد أن التغيير سيحدث".

وتشير الوكالة إلى أن الجدل حول قانون الحجاب أدى إلى زيادة الاستقطاب بين الإيرانيين، وهو ما تظهره مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من انضمام بعض المواطنين إلى صف شرطة الأخلاق لتعنيف المرأة أو الفتاة التي لا ترتدي الحجاب في الشارع، فضلا عن أن بعض المواطنين يقومون بدور شرطة الأخلاق في حال غيابها.

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