تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ثموذي التوت بالليمون

المقادير 2 x معلقة كبيرة سكر

1 x كوب عصير برتقال

1 x كوب عصير ليمون

½ x كوب توت

½ x كوب ماء الطريقة: هنضع كل المكونات في الخلاط و تضرب جيدا ثم تصب في الاكواب و يقدم Advertisements بالهنا . قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك التوت الأحمر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية الشيكولاتة بالبرتقال

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