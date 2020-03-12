تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك التمر بالقرفة

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x عدد بيضة

2 x معلقة صغيرة قرفة (مطحونة)

1 x كوب سكر

1 x كوب زيت ذرة

1 x كوب دقيق

1 x عدد قشطة (علبة)

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة قشر برتقال (مبشور)

1 x كوب ماء

1 x كوب تمر (منزوع النواة)

1 x معلقة صغيرة فانيليا الطريقة: هنحضر 16 قالب صغير للكب كيك وهنسخن الفرن لتحضيره.

فى الخلاط هنضرب التمر مع الماء لحد ما نحصل على خليط ناعم.

هنخلط مزيج التمر مع المكونات المتبقية، بإستثناء الزيت والبيض.

هنخفق الزيت والبيض بالمضرب الكهربائى (أو فى الخلاط) لحد ما تتكون رغوة على سطح الخليط.

هنضيف خليط البيض تتدريجيا للعجينة مع الخفق المستمر حوالى 3 دقائق.

هنصب العجين فى قوالب الكب كيك.

هندخل قوالب الكب كيك الفرن على درجة حرارة 180 ولمدة 20 دقيقة. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بقلاوة بالجوز والقرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بف باستري بالقشطة والفواكة

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