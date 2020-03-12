تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ريفانى كيك

المقادير

3 x عدد بيضة (طازجه)

1 x معلقة صغيرة قشر ليمون

1 x كوب سميد

1 x كوب دقيق

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x معلقة كبيرة فانيليا (سائلة)

1 x كوب سكر

1 x كوب لبن كامل الدسم (بدرجة حرارة الغرفة)

1 x رشة ملح

½ x كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

½ x كوب فستق (للتزيين)

مقادير شربات السكر

1 x كوب ماء

2 x كوب سكر

2 x معلقة صغيرة ماء زهر

2 x معلقة صغيرة عصير ليمون

الطريقة:

Advertisements

هنحضر شربات

فى حلة على النار هنضيف الماء والسكر ونقلبهم كويس لحد ما الماء يغلى ولمدة 10 دقائق.

لو ظهرت على سطح الماء أى رغوة هنشيلها بالمعلقة.

هنضيف عصير الليمون ونقلب كويس ويترك الخليط على النار حوالى 10 دقائق أو لحد ما الصوص يتقل وبعدين يرفع من على النار ويضاف ماء الزهر ويترك ليبرد

فى وعاء نخلط الدقيق والسميد والباكينج بودر.

فى وعاء اخر نخلط كوب السكر مع الزبدة جيدا,ونضيف بشر قشر الليمون ونخلط حتى يتجانسوا.

نفصل صفار البيض عن البياض.

ونضيف الصفار لخليط الزبد والسكر واحدة تلو الاخرى حتى نحصل على خليط متجانس ثم نضيف الفانيليا .

ثم نضيف اللبن ونخفق جيدا.

بالتدريج نضيف خليط الدقيق و السميد ونخلط جيدا.

فى وعاء اخر نضع بياض البيض مع رشة الملح ونخفق جيدا مدة خمس دقائق حتى يتكاثف مثل المارينج.

يضاف خليط بياض البيض لخليط الكيك بالتدريج بواسطة معلقة ويتم الخلط من تحت لفوق حتى يتداخل بالعجين جيدا.

فى صينينة مدهونة بالزبد ومرشوشة بالدقيق نضع خليط الكيك . ويوضع فى فرن عند درجة حرارة 200 مدة 40 دقيقة تقريبا أو لحين النضج.

تسقى الكيك وهي ساخنة بالشربات البارد المعد من قبل.

تترك حتى تبرد تماما وتزين بأى نوع مكسرات والكريمة وتقدم. بالهنا والشفا

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالليمون

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف