تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل صن رايز

المقادير 6 x عدد ثلج

2 x عدد مانجة

2 x كوب ماء

1 x كوب عصير برتقال

1 x معلقة كبيرة سكر (او حسب الرغبة)

½ x كوب كريمة مخفوقة الطريقة: هنضع جميع المكونات في الخلاط وتخلط جيدا ثم تصب في الاكواب و تزين بشرائح المانجو ثم تقدم بألف هنا . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة المحشوة بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس كريم مانجو

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