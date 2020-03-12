تعرفي على طريقة إعداد وتحضير زبادى بالخوخ

المقادير 3 x عدد خوخ (مقطع ومثلج)

2 x كوب زبادي

1 x معلقة كبيرة عسل نحل (او حسب الرغبة)

¼ x كوب ثلج (مجروش) الطريقة: فى الخلاط نضع جميع المكونات وتخلط جيدا حتى تتجانس تماما.

تصب فى كأس التقديم وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الزبادي بجوز الهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشاي المثلج بالليمون

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