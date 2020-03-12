تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربه لسان العصفور بالخضار

القاهرة - لايف استايل المقادير 1 x عدد جزر (مقطع)

1 x كيس لسان عصفور

1 x عدد كوسة (مقطعة)

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x لتر مرق الدجاج

½ x كيلو بسلة الطريقة: فى إناء على النار نضع المرق ونضيف له الخضر ويترك حتى يغلى ثم نهدى النار ويترك حتى ينضج الخضر.

فى وعاء اخر نضع الزبد ونضيف له لسان العصفور ونقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضيفة لمرق الدجاج ويترك على النار لمدة عشر دقائق حتى ينضج لسان العصفور.

تغرف الشوربة فى أطباق التقديم وتقدم ساخنة بالنها والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير روستو الدجاج سلطة البطاطس بالبسلة والجزر

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