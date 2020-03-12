تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربه الكرنب الاحمر

القاهرة - لايف استايل
المقادير
2 x كوب مرق الدجاج (منزوع الدسم)
2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس (أو زيت زيتون)
1 x عدد جزر (مبشور)
1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x عدد بصل أخضر (مقطعة)
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
1 x عدد عيدان كرفس (مقطع)
1 x عدد كرنب (أحمر مقطعة)
¼ x كيلو حليب خالى الدسم
الطريقة:
فى حلة يوضع الزيت والبصل ويشوح.
هنضيف الجرز والكرفس والكرنب الاحمر ويشوح الخليط.
هنضيف الشوربة منزوعة الدسم ويترك الخليط على النار حتى ينضج.
هنضرب الشوربة فى الخلاط جيدا.
نضيف الشوربة للحلة مرة آخرى وتترك على النار حتى نحصل على قوام غليظ.
هنتبل الشوربة بالملح والفلفل الاسود ثم يوضع اللبن ويترك الى ان تغلى الشوربة.. تغرف الشوربة وتقدم ساخنة.. بالهنا والشفا
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