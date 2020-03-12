تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة سان جيرمن

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة سمن

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 ½ x لتر مرق الدجاج

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة ملح

1 x حزمة عيدان كرفس

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كيلو بسلة الطريقة: فى إناء على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى تصفر.

ثم نضيف البسلة والكرفس ونقلب.

ثم نضيف المرق ونقلب وتترك حتى تغلى ثم نهدى النار وتترك على النار حتى النضج.

ثم فى الخلاط نضع الشوربة ونخلط جيدا حتى تنعم تماما.

ثم نضعها ثانيا على النار وعند الغليان تتبل بالملح والفلفل ونضيف الكريمة ونقلب ثم نرفع فورا من على النار.

تغرف فى أطباق التقديم وتزين بالجبن المبشور تقدم ساخنة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة الدجاج بالباف باستري سلطة البطاطس بالبسلة والجزر

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