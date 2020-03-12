تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الكستناء

المقادير

250 x جرام كستناء

4 x شريحة لحم مدخن

2 x عدد عيدان كرفس (مفروم)

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x كوب مرق الدجاج

1 x رشة ملح

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x عدد جزر (مبشور)

1 x عدد بصلة (مقطعة صغير)

⅛ x كيلو مشروم

الطريقة:

نضع الكستناء فى ماء مغلى على النار لمدة خمس دقائق حتى يسلق.

ثم يصفى ويوضع فى صينية ويوضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 مدة عشر دقائق.

يترك حتى يبرد ثم يقشر ويترك جانيا.

فى إناء على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضع الكرفس والجزر والمشروم ونقلب.

ثم نضع الكستناء ونضيف المرق ويتبل بالملح والفلفل.

تترك المكونات حتى تغلى ثم نهدى النار ونغطى الوعاء ويترك لمدة 45 دقيقة.

نضع الشوربة فى الخلاط ونخلط حتى يصبح مزيج ناعم.

توضع الشوربة ثانيا على النار وتترك حتى تغلى ثم نضيف الكريمة ونقلب ثم ترفع من على النار.

فى طاسة على النار نضع معلقة من الزبد واللحم المدخن ونقلب حتى يتحمص ثم ينشل على ورق ماص للمادة الدهنية.

تغرف الشوربة فى أطباق التقديم ويوزع فوقها اللحم المدخن وتقدم مع الخبز المحمص بالهنا والشفا.

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