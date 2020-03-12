تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لبلابى

القاهرة - لايف استايل المقادير 5 x معلقة كبيرة زيت زيتون

5 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة هريسة تونسى

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x علبة تونة (مصفاة)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كيلو حمص الطريقة: ينقع الحمص بالماء فى الليلة السابقة لطهوة.

ثم فى كمية ماء وفيرة على النار يسلق الحمص وعند الغليان نهدى النار ويترك حتى ينضج.

ثم تضاف له الهريسة والثوم المهروس والكمون والملح ونقلب جيدا.

يترك على النار لمدة 10 دقائق أخرى ثم يرفع من على النار.

يغرف الحمص فى أطباق التقديم ثم يوزع علية زيت الزيتون وعصير الليمون والتونة ويقدم مع خبز محمص بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك بالطماطم والثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش تونة بالزيتون الأخضر

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