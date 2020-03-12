تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بامية سوتية

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x معلقة كبيرة زيت ذرة

3 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كيلو بامية

¼ x كيلو بصل (أورمة) الطريقة: يقشر البصل ويغسل ثم يصفى تماما من الماء.

فى إناء على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يذبل.

ثم يتبل بالملح والفلفل وعصير الليمون ونهدى النار ويغطى الإناء ويترك حتى تمام النضج.

ثم نضيف للبصل البامية ونقلب ثم نغطى الإناء ونهدى النار وتترك لمدة عشر دقائق.

تغرف فى طبق التقديم وتتبل بالمزيد من عصير الليمون وزيت الزيتون تقدم ساخنة أو دافئة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بامية بالطريقة الترك

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