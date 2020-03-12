تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بامية بالطريقة الترك

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x معلقة كبيرة زيت ذرة

4 x عدد طماطم (مقشرة ومقطعة حلقات)

2 x عدد جزر (حلقات مسلوقة)

1 x عدد بصلة مفرومة

½ x كيلو بامية

½ x كيلو لحمة مفرومة

½ x كوب مرق اللحم

¼ x كوب عصير ليمون الطريقة: فى طاسة على النار نضع الزيت والبامية ونقلب حتى تشوح.

ثم فى طاسة على النار نضع معلقة من الزيت واللحم وتترك على نار هادئة حتى تنضج ثم تتبل بالملح والفلفل.

ثم فى طاجن مدهون بالزيت نضع نصف الجزر ثم نضيف اللحم المفروم.

ثم نضع باقى الجزر وحلقات الطماطم.

ثم يصب المرق فوق المكونات ثم يغطى الطاجن بورق الفويل ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

تقدم ساخنة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن بامية باللحمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الطماطم الكرزية

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