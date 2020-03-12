تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الضانى بالعدس

المقادير

3 x عدد فص ثوم مهروس

3 x معلقة صغيرة سكر بنى

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة كبيرة خل

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة صغيرة روزمارى

1 x عدد بصلة (شرائح)

1 x لتر مرق اللحم

1 x عدد حباية جزر (مكعبات صغيرة)

1 x كوب عدس (بجبة)

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة بذر كمون

1 x كيلو لحمة ضانى (مكعبات)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

الطريقة:

فى إناء على النار نضع الزيت والزبد والبصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الثوم والجزر ونقلب.

ثم نضيف بذور الكمون والجنزبيل ونقلب لمدة دقيقة

ننقل الخليط لطبق فرن مدهون بالزبد.

ثم فى طاسة غير قابلة للإلتصاق نضع معلقة من الزبد واللحم ونحمر قطع اللحم على مجموعات حتى تأخذ لون من جميع الجوانب ثم تنشل قطع اللحم وترص فى طبق الفرن.

فى نفس طاسة تحمير اللحم نضيف المرق والروز مارى ونعمل على كشط أثر تحمير اللحم من جوانب الطاسة.

نترك المرق حتى تغلى على النار ثم نضيف لها الخل والسكر ونتبل بالملح والفلفل والعدس وتترك حتى تغلى ثم نرفعها من على النار.

نضيف العدس لطبق الفرن ثم نغطية ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة ساعة او لحين أن ينضج يقدم ساخنا بالهنا والشفا.

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