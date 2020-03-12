تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كتف ضانى مع البرقوق المجفف

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد بصلة (مقطعة)

1 x كيلو لحمة ضانى (من الكتف)

1 x معلقة صغيرة قرفة (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x لتر مرق اللحم

½ x كيلو برقوق مجفف

½ x كوب عسل نحل

½ x معلقة صغيرة زعفران

½ x كوب سمسم (محمص)

½ x معلقة صغيرة جنزبيل الطريقة: يتم نقع البرقوق فى ماء لمدة لا تقل عن ساعتين ثم يصفى.

فى إناء على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف اللحم والثوم ونقلب.

ثم يتبل بالملح والجنزبيل والزعفران ونقلب.

ثم نضيف المرق ويترك حتى يغلى ثم نهدى النار ويغطى الوعاء ويترك لمدة ساعة.

ثم نضيف البرقوق ويترك على النار لمدة 15 دقيقة.

ثم نضيف العسل والقرفة ويترك حتى يغلى لمدة عشر دقائق.

يغرف فى طبق التقديم ثم ينثر علية السمسم المحمص ويقدم ساخنا يالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك بالطماطم والثوم

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