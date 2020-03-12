تعرف علي أهم النصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

هل ترغب في التخلص من الوزن الزائد؟..هل تشعر بالملل من اتباع الحميات الغذائية المرهقة وحرمانك الدائم من متعة تناول الطعام؟.. إذا عليك قراءة هذا التقرير الذي يقدم العديد من النصائح الهادفة للقضاء علي الوزن الزائد بأبسط الحيل والطرق، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-الإكثار من تناول البروتينات لها دور كبير في القضاء والتخلص علي الوزن الزائد، وخاصة البروتينات الخالية من الدهون، وأيضا البروتينات النباتية كالفول والعدس والحمص والبيض، فهي أطعمة قليلة السعرات الحرارية، وأيضا تساعد على حرق الدهون بشكل سريع.

-ابتعد عن التوتر والقلق، فقد أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الأشخاص الذين يعانون من ضغوط الحياة النفسية والتوتر والقلق، هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، ولذا عليك التخلص من هذا الأمر عن طريق ممارسة تمارين التأمل التي تساعد في الحصول علي صحة نفسية جيدة وتقلل من تناول الأطعمة غير الصحية.

-أثبتت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د هم ألأكثر عرضة للإصابة بالسمنة، ولذا يمكنك تناول الحليب ومشتطاقته، وأيضا تناول التونة.

-من أبرز النصائح التي قدمها التقرير، أن الأشخاص الذين يحصلون علي كميات وفيرة من النوم، هم الأقل عرضة للإصابة بالسمنة، والعكس فالأشخاص الذين يأخذون قسط قليل من النوم فهم الأكثر عرضة، ولذا عليك النوم لمدة لا تقل عن 7 إلي 8 ساعات.

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-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الأشخاص الذين يسعون ويهتمون بتناول الأطعمة الغنية بالألياف هم الأقل عرضة للإصابة بالسمنة، وذلا عليك الإكثار من تناولها، ومنها الخضراوات والفواكه.

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