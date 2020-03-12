تعرف علي أهم الأطعمة التى ينصح بتناولها لمرضى القولون التقرحى

التهاب القولون التقرحي هو نوع من الأمراض التي تصاب بها الأمعاء، والتي يمكن أن تتسبب في عدم الشعور بالراحة في البطن والتعرض للإسهال وفقدان الشهية، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " medicalnewstoday"، بعض النصائح الغذائية الهامة التي تساعد في تقليل الشعور بأعراض التهاب القولون التقرحي.

أوضح التقرير، أنه لا يوجد نظام غذائي واحد للأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي ، ولكن تم اكتشاف بعض الأطعمة التي تسبب ظهور الأعراض واخري تساعد في القضاء عليها يمكن أن يساعد في تقليلها، ومنها:

-السلمون والبيض والأفوكادو هي خيارات طعام جيدة لشخص مصاب بالتهاب القولون التقرحي.

-الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالألياف في حالة ظهور الأعراض السابق ذكرها، فقد يكون من الصعب على بعض العناصر الغذائية كالألياف ، أن يهضمها الشخص أثناء

ظهور أعراض التهاب القولون التقرحي.

-تختلف الأطعمة التي تسبب الأعراض من شخص لآخر، يجب أن يتناول الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرحي الأطعمة التي توفر كمية كبيرة من البوتاسيوم والفولات والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد.

-عصير التفاح، يعد مصدر جيد للمواد الغذائية، ولكن غناه بالألياف والفركتوز قد يجعل من الصعب هضمه خلال ظهور الأعراض.

-السلمون يوفر السلمون الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي قد تكون لها فوائد صحية للجهاز الهضمي وتقلل من حدة أعراض التهاب القولون التقرحي.

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-بعض الأطعمة المخمرة، وتشمل اللبن الزبادي الذي يحتوي على البروبيوتيك النشط، والبكتيريا "الجيدة" في هذا يمكن أن تساعد على الهضم، وأظهرت بعض الدراسات أن الاستخدام الروتيني للبروبيوتيك يمكن أن يساعد في تقليل التوهجات والأعراض.-دقيق الشوفان بدون نكهة إضافية أسهل في الهضم من الأشكال الأخرى من الحبوب والشوفان.

-الحبوب المكررة، من الأفضل تناول المكرونة والخبز والحبوب المصنوعة من الحبوب المكررة، ولكن الحبوب الكاملة يصعب هضمها.

-البيض يتوفر العديد من العناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك مكملات أوميجا 3، وعادة ما تكون سهلة الهضم ، مما يجعلها جيدة لخطة الحمية التهاب القولون التقرحي.

-الكثير من السوائل قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب القولون التقرحي إلى شرب سوائل إضافية ، لأن الإسهال قد يؤدي إلى الجفاف.

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