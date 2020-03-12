تعرف علي أهم طرق علاج انسداد المجري التنفسي

انسداد مجري التنفس، يعد من الأمراض الخطيرة التي يجهلها الكثيرون، وفي ظل تقلبات الطقس وزيادة نشوب عواصف ترابية، يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" بعض المعلومات الخاص بهذا المرض.

ما هو انسداد مجرى التنفس؟

التعرض الدائم لصعوبة في التنفس، والشعور بالاختناق الشديد، قد يكون نتيجة للإصابة بالربو، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو مشكلة ما في الرئة، وأيضا قد يكون انسداد في المجرى التنفسي، الذي يعني تعرض الأنابيب المتواجدة في الجهاز التنفسي لخلل خلال نقل الهواء إلى الرئتين، وهناك بعض الأنواع الخاص بالإنسداد ومنها العلوي الذي يحدث في الفم والأنف والحنجرة، والسفلي الذي يحدث في الحنجرة والرئة، والجزئي الذي يتسبب في عدم قدرة المصاب بالتنفس بشكل طبيعي.

ما هي أسباب الإصابة بانسداد المجرى التنفسي؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بانسداد المجرى التنفسي، ومنها:

-الأشخاص المصابون بالربو هم الأكثر عرضة.

- مرضى حساسة الصدر أكثر عرضة.

- استنشاق كميات كبيرة من الدخان كأدخنة السجائر أو عوادم السيارات يزيد من فرص الإصابة بانسداد المجرى التنفسي.

-الأشخاص المصابون بخراج الحلق.

- والمصابون بالتهاب اللوزتين أكثر عرضة.

- الذين يعانون من مشاكل في الرئتين.

- الإصابة بالتهاب القصبة الهوائية.

-الأشخاص المدخنون يعدون هم الأكثر عرضة.

-العامل الوراثي للإصابة بالمرض.

ما هي أعراض الإصابة بانسداد المجرى التنفسي؟

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هناك العديد الأعراض التي تشير إلى أن هذا الشخص يعاني من انسداد المجرى التنفسي، ومنها:

- الشعور بصعوبة في التنفس.

- الشعور بالاختناق وعدم القدرة علي التقاط الأنفاس.

-التعرض لتغير في لون الجلد ويكون ميل إلى اللون الأزرق.

-يتعرض البعض الذين يعانون من انسداد مجرى التنفسي، إلى فقدان الوعي.

-يتعرض المصابون لصعوبة شديد في البلع.

ما هو علاج انسداد المجرى التنفسي؟

في بداية الأمر يجب تغير العادات اليومية التي يجب القيام بها للحد من الإصابة بانسداد المجرى التنفسي، ومنها:

- الإقلاع عن التدخين. وتجنب تناول المشروبات الكحولية

- الابتعاد عن الأتربة والطقس الغير جيد.

-تناول بعض البخاخات التي تساهم في فتح انسداد المجرى التنفسي.

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