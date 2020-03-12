سيدة مجنونة تتعمد إصابة الممرضات بفيروس كورونا

لم يعد أمرا يشغل بال المواطنين في مختلف بلدان العالم سوى الكورونا والحالات والعلاج والوفيات، ومراقبة الأوضاع عن كثب، ورغم محاولات نشر التوعية بين الناس لتجنب الإصابة بهذا الفيروس القاتل، كان هناك من يتعمد إيذاء من حوله بالفيروس.

ففي الكويت وقعت حادثة تتسم بالغرابة، حيث قامت سيدة مصابة بفيروس كورونا بالبصق على الممرضة المعالجة لها، وذلك كي تنقل لها العدوى، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.

وكانت الطبيبة الكويتية "مي الهزاع" قد قامت بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحكي فيه تفاصيل الواقعة الغريبة، فقالت :"كان هناك مريضتان مصابتان بفيروس كورونا يتجولن في مستشفى جابر حيث يعالج العائدون بالفيروس من إيران ".

وأكملت "هزاع" :"خلال تمشية المريضتين قامت إحداهما بالبصق على الممرضة لنقل العدوى"، وأكدت الطبيبة أن الممرضة أصيبت بالفعل بالفيروس بعد هذه البصقة.

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وأوضحت "هزاع" أن ما قامت به المريضة تجاه الممرضة يعد جريمة ومن المفترض أن يحاسب عليها القانون، كما طالبت بـ "مراعاة الكادر الطبي والممرضات وعدم الإقدام على مثل هذه الأفعال".

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