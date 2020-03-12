هل تنتقل عدوى فيروس كورونا عبر رحلات الطيران؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتداء قناع واقي وقفازات مطاطية هي أحد الطرق للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا خشية التقاط العدوى من أعلى سطح ملوث او رذاذ شخص أثناء العطس أو السعال وهو أمر يزداد في حالات الاختلاط الكبيرة خاصة بالمطارات ووسائل المواصلات وهناك العديد من التساؤلات حول هل يمكن العدوى بفيروس كورونا أثناء الرحلات الجوية والسفر بالطيران، وهو ما سيتضمنه التقرير التالى للكشف عن حقيقة ذلك.

ووفقا لتقرير لوكاله بلومبرج العالمية ففي حالة أن الشخص المسافر عبر الرحلات الجوية وركوب الطيارة نسى اقتناء او ارتداء أقنعة الوجه وقفازات مطاطية فإن أفضل طريقة لتجنب فيروس كورونا هي غسل اليدين بشكل متكرر ، وفقًا لما أكده مستشار طبي لشركات الطيران في العالم.

وقال ديفيد باول ، وهو طبيب ومستشار طبي في الرابطة الدولية للنقل الجوي ، إن الفيروس لا يمكنه البقاء طويلاً على المقاعد أو مساند الذراعين ، لذلك فإن الاتصال الجسدي بشخص آخر يحمل أكبر خطر للإصابة على متن رحلة جوية.

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هل هناك خطر التعرض للتلوث بفيروس كورونا على متن الطائرة؟

وفقا لتقرير "بلومبرج" فإن خطر الإصابة بعدوى فيروسية خطيرة مثل فيروس كورونا على متن طائرة منخفض وذلك نتيجة أنه يختلف تزويد الهواء بطائرة حديثة تمامًا عن السينما أو مبنى المكاتب، فالهواء داخل الطائرة عبارة عن مزيج من الهواء النقي والهواء المعاد تدويره ، نصف كل منهما تقريباً، و يمر الهواء المعاد تدويره من خلال مرشحات من نفس النوع بالضبط التي يتم استخدمها في غرف العمليات الجراحية، ويضمن أن يكون الهواء المزود خاليًا من الفيروسات والجزيئات الأخرى بنسبة 99.97٪ أو أفضل، لذا فإن الخطر ، إذا كان هناك خطر ، لا يأتي من الهواء المزود داخل الطائرة.

ما هي فرص الإصابة بفيروس كورونا عن طريق لمس المقاعد أو مسند الذراعين أو أي شيء على الطائرة؟

ترغب الفيروسات وغيرها من الميكروبات في العيش على أسطح حية مثل جسم الانسان، مجرد مصافحة شخص ما سيكون خطرًا أكبر بكثير من بعض المناطق الجافة التي لا تحتوي على مادة بيولوجية، إن بقاء الفيروسات على الأسطح ليس أمرًا جيدا لذلك يعتقد أن التنظيف الطبيعي ، ثم التنظيف الإضافي في حالة اكتشاف إصابة شخص ما بالعدوى خاصة وأن الناس لن يتوقفوا عن التجمع داخل الطائرات او السفر عبر الرحلات الجوية.

ما هو المهم إذا كنت على متن طائرة للتأكد من عدم إصابتك بفيروس كورونا

نظافة الأيدي، لأنه على عكس ما يعتقده الناس ، فإن الأيدي هي الطريقة التي تنتشر بها هذه الفيروسات بكفاءة، فيجب غسل اليدين بشكل متكرر ، وتعقيم اليدين ، أو كليهما، تجنب لمس وجهك، إذا كنت تسعل أو تعطس ، فمن المهم أن تغطي وجهك بأكمام، والأفضل من ذلك ، أن يتم التخلص من المناديل الورقية بعد العطس أو السعال ثم تطهير اليدين بعد ذلك، غسل اليدين وتجفيفهما هو أفضل إجراء عندما لا يكون ذلك سهلاً ، فإن المطهر الذي يحتوي على الكحول هو الأفضل في المرتبة الثانية.

هل ارتداء الأقنعة والقفازات داخل الطائرة يساعد في منع الإصابة بفيروس كورونا داخل الطائرة؟

الأقنعة مفيدة لأولئك الذين لا يجيدون طرق العناية الشخصيه وعدم العطس أو السعال واستخدام أيديهم، لكن ارتداء قناع طوال الوقت سيكون غير فعال، سوف يسمح بنقل الفيروسات من حوله ، ومن خلاله والأسوأ من ذلك ، إذا أصبح رطبًا ، فسوف يشجع نمو الفيروسات والبكتيريا، من المحتمل أن تكون القفازات أسوأ ، لأن الناس يرتدون القفازات ثم يلمسون كل شيء كانوا قد لمسوه بأيديهم لذلك يصبح مجرد وسيلة أخرى لنقل الكائنات الحية الدقيقة وداخل القفازات ، تصبح اليدين ساخنتين وتفوح منهما رائحة العرق ، وهي بيئة جيدة حقًا لنمو الميكروبات.