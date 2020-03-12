شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار "فالين" لتشخيص متلازمة النفق الرسغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة النفق الرسغي واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي تؤثر على اليد، حيث قد يشعر الأشخاص المصابون بهذه الحالة بالألم والخدر والضعف العام في اليد والمعصم.

ويمكن للطبيب تشخيص متلازمة النفق الرسغى من خلال إجراء اختبار "فالين" وهو اختبار تشخيصى ابتكره طبيب العظام جورج فالين، نتعرف على المزيد عن هذا الاختبار، وفقاً لموقع "medisavvy".

اختبار فالين لتشخيص متلازمة النفق الرسغى

اختبار فالين Phalen هو إجراء لفحص المعصم يحدد وجود متلازمة النفق الرسغي، ويُعرف هذا الاختبار بأنه الأكثر استفزازًا لمتلازمة النفق الرسغي.

تحدث متلازمة النفق الرسغي عند ضغط العصب المتوسط ​​عند الرسغ، حيث يسبب هذا ألم ووخز في الأصابع واليدين وشعور بالخدر، كما أن الألم موجود أيضًا على طول الرسغ.



اختبار فالين

طريقة اختبار فالين

-يجب أن يكون المريض مستيقظًا أثناء اختبار فالين.

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-قد يجلس المريض أو يقف أثناء الاختبار.

-اطلب من المريض وضع ظهر يديه معًا أمام جسمه، بحيث يكون كلا المعصمين مثنيان تمامًا، ويجب أن يبقى المريض في هذا الوضع لمدة دقيقة على الأقل.

-احترس من أي شكاوى من الألم على طول الرسغ واليدين.

-قد يقوم الفاحص أيضًا بإمساك الرسغ المصاب في وضع ثني متواصل لمدة دقيقة.

اختبار فالين الإيجابي

يكون اختبار فالين إيجابي عندما يكون هناك خدر أو وخز على طول العصب المتوسط، كما قد يكون الألم على طول الجزء الأمامي من الرسغ أو الضعف اللاحق في وضع الإبهام علامة إيجابية، وتشير هذه العلامات إلى وجود متلازمة النفق الرسغي.

لمزيد من الفحص لأي ضيق أو نطاق حركة منخفض، يمكن للفاحص تمديد عضلات الأصابع يحافظ المريض على أصابعه معًا ويدفعهما، ويمكن تكرار الاختبار لكلتا اليدين.