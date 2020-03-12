شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تدابير صحية يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت فى الحجر الصحى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود خطر الإصابة بالفيروس التاجي الحقيقي جدًا الآن ، قد يكون الحجر الصحي المكان المناسب اليوم ، لذا سوف تساعدنا النصائح الصحية في تسهيل الطريق.

ومع إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس التاجي المستمر هو وباء ، مما يعني أن كل شخص على وجه الأرض معرض لخطر هذا المرض.

وفقا لموقع "thehealthsite" فإن التواجد في الحجر الصحي هو الآن احتمال حقيقي للغاية للجميع. ، اذا سوف تساعدنا النصائح الصحية في تسهيل الطريق، خاصة فى ظل ارتفاع حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم ، إلى أكثر من 124000 حالة وعدد القتلى 4500.

إذا كان هناك تفشي بالقرب منك أو إذا كنت بحاجة إلى عزل نفسك ، فإن النصائح التالية ستساعدك على اتباع القواعد، مما قد يقطع شوطا طويلا في منع انتشار المرض .

بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت في الحجر الصحي الذاتي:

عدم الاختلاط مع الآخرين في المنزل

لا تختلط مع الأشخاص الآخرين الذين يعيشون في المنزل معك، وهذا يعني أنك بحاجة للبقاء في غرفة منفصلة واستخدام حمام منفصل إن أمكن.

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ابتعد عن الحيوانات الأليفة

حاول ألا تقترب مت حيواناتك الأليفة واحتضنها عندما تكون في الحجر الصحي الذاتي، فقد يكونون أيضًا عرضة للإصابة بالمرض ، على الرغم من عدم معرفة الكثير عن هذا الأمر حتى الآن. ولكن هناك حالة كلب هونج كونج الذي كان له آثار الفيروس التاجي عليه.

منع الزيارات الاجتماعية

أخبر الجميع بالابتعاد عن منزلك، فهذا ليس الوقت المناسب لاستقبال أي زائر.

إذا شعرت بالمرض وتحتاج إلى عناية طبية ، اتصل مسبقًا، أو الأفضل من ذلك استشارة الطبيب على الهاتف، وإذا كنت بحاجة إلى رعاية متقدمة ، اتصل أولاً واحصل على التفاصيل ثم اخرج من المنزل، فهناك سيارات إسعاف خاصة للأشخاص في الحجر الصحي.

الأقنعة الواقية أمر حتمى

تحتاج إلى ارتداء قناع الوجه الواقي عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين حتى في المنزل، ولكن يجب استخدام أقنعة التنفس N95 إذا ظهرت أي أعراض عليك.