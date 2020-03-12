شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى حساسية الصدر والعين.. اتبع هذه النصائح فى تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل التحذيرات التي تقدمها هيئة الأرصاد الجوية حول تقلبات الطقس الشديدة، ونشوب إعصار ترابي شديد، يقدم الخليج 365 العديد من النصائح الطبية الهامة لمرضي حساسة الصدر والعين، وذلك وفقا لموقع "webmed".

مرضي حساسة الصدر

أوضح التقرير، أن مرضى حساسية الصدر قد يتعرضون للعديد من المضاعفات الصحية بسبب الإصابة تعرضهم للأتربة الشديدة، وتقلبات الطقس التي تشهدها البلاد، ولذا عليهم التزام المنزل وتجنب النزول في ظل هذا الطقس السيء، أما في حالة ضرورة نزولهم للشارع فعليهم ارتداء الكمامات التي تقلل من حدة استنشاق الأتربة.

وأضاف التقرير أنه يجب علي هؤلاء الأشخاص استخدام المناديل المبللة وتنظيف الأنف جيدا، كما ثبت التقرير، أن هذه الحيلة تساهم في تقليل وصول الأتربة للصدر والرئة والجهاز التنفسي، ولذا عليهم القيام بها عدة مرات.

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وأوصي التقرير مرضي حساسية الصدر بضرورة إغلاق نوافذ المنزل جيدا، وذلك لتجنب دخول الأتربة، واستنشاقها، أما في حالة التعرض لضيق شديد في التنفس وعدم القدرة علي التقاط النفس علي المريض التوجه لأقرب مستشفي، وذلك لإجراء اللازم وهو إجراء جلسة تنفس صناعي.

مرضي حساسة العين

أما بالنسبة لمرضي حساسية العين، فأوصي التقرير، أن هذا الطقس قد يكون سبب واصح في زيادة فرص إصابتهم لالتهاب شديد في العين والأوعية الخاصة بها، ونزول افرازات كثيرة منها، وحدوث تهيج شديد في الأوعية الخاصة بها.

ونصح التقرير مرضي حساسية العين، بضرورة عدم حك العين تجنبا لحدوث تهيج بها، وأيضا غسيل اليدين جدا عند التعرض للأتربة، وفي حالة نزولهم للشارع في ظل تقلبات الطقس عليهم ارتداء نظارة الشمس للوقاية من الأتربة، مع استخدام القطرات المرطبة والتي تساعد على تنظيف العين جيدا.